Así luce Sonia tras el fallecimiento de Yeison Jiménez: publicó foto en el cumpleaños de su hija

El pasado lunes 2 de marzo, Thaliana, la hija de Yeison Jiménez celebró un año más de vida en medio de la pérdida de su padre. La menor tuvo una pequeña fiesta en la que familiares y amigos cercano estuvieron presentes, entre ellos su mamá, Sonia Restrepo.

¿Cómo luce Sonia Restrepo tras casi dos meses de la muerte de Yeison Jiménez?

Durante la celebración de cumpleaños número 8 de su pequeña hija Taliana, Sonia Restrepo hizo una pequeña aparición en las redes sociales para compartir esta alegría en medio de tanto dolor tras la pérdida de su esposo y padre de sus hijos.

Thaliana, hija de Yeison Jiménez, cumple años y conmueve en medio del duelo familiar. (Foto Canal RCN).

En la fotografía publicada a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, y posteriormente fue reposteada por Lina Jiménez, hermana de Yeison, se puede ver a la mujer posando junto a Thaliana, sus otros dos hijos, y varios miembros de su familia en un restaurante de la ciudad.

Sin ningún tipo de mensaje, más que un par de etiquetas de las personas presentes en la instantánea, Sonia Restrepo se mostró vestida de blanco con una sonrisa leve mientras acercaba su brazo a Thaliana.

Cumpleaños de Thaliana, una de las hijas de Yeison Jiménez. | Foto: Freepik

La mujer habría optado por un cambio de look, al cortar su cabello rubio hasta los hombros, pues recordemos que antes lo tenía poco más arriba de la cintura.

¿Cuántos hijos tiene Yeison Jiménez y Sonia Restrepo?

Yeison Jiménez y Sonia Restrepo tiene tres hijos juntos, siendo la mayor adoptada por el cantante. Pues recordemos que cuando la reconocida pareja se conoció, Sonia tenía una bebé de dos años que el cantante acogió como propia. Posteriormente llegó Thaliana, quien recientemente celebró su cumpleaños número 8, y luego nació Santiago, quien está próximo a cumplir 2 años.

El artista siempre se refirió a sus hijos con mucho amor, especialmente sobre Thaliana, a quien casi siempre nombraba en sus entrevistas a medios de comunicación. Incluso, la menor, a tan corta edad, logró llevarse la atención durante el primer homenaje al artista en el Movistar Arena en Bogotá al dirigir unas palabras al público y dejar claro que “padre no es el que engendra, padre es el que cría”.