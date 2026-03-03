Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Beba rompe en llanto tras las palabras de Lorena en La casa de los famosos Colombia

Beba no aguantó el llanto tras las palabras de Lorena Altamirano en su última conexión en La casa de los famosos Colombia.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Beba no aguantó y lloró tras conexión de Lorena en La casa de los famosos
Las palabras de Lorena desatan lágrimas de Beba en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

El domino 1 de marzo, Lorena Altamirano se convirtió en la octava eliminada de La casa de los famosos Colombia 2026. La actriz obtuvo un poco más del 3% de votos y eso, la dejó por fuera de la competencia.

Tras su día de medios, luego de salir del programa, Lorena se dio cuenta cómo se ven los famosos desde afuera y por eso, en su última conexión con sus excompañeros, fue contundente con el mensaje que les quiso dejar.

Ante sus palabras, algunos de los participantes reaccionaron y no de la mejor forma, pues generó muchas emociones con lo que dijo.

¿Qué dijo Lorena Altamirano en su última conexión en La casa de los famosos Colombia 2026?

Lorena Altamirano volvió a hablarles a sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia 2026 en su última conexión, la cual aprovechó para dejarles un mensaje de apoyo y fortaleza, pero también les dejó claro que afuera todo es diferente.

Las palabras de Lorena desatan lágrimas de Beba en La casa de los famosos Colombia
Mensaje de Lorena sacude a Beba en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Sin revelar mucho, la actriz mencionó que en pantalla las cosas no son como ellos la sienten dentro de la competencia, por eso, fue muy clara al decir que cuiden sus palabras y actitudes, porque la gente percibe eso.

Lorena fue puntual al dirigirse directamente a ciertos participantes y a Juanda Caribe le dijo esto, básicamente le dio a entender que quedó mal con lo que le dijo a Alexa Torrex.

¿Por qué las palabras de Lorena hicieron llorar a Beba en La casa de los famosos Colombia 2026?

Tras la gala de la noche del lunes 2 de marzo, Beba rompió en llanto porque según ella, le molesta que Alexa se victimice y dio a entender que no le gustó lo que dijo Lorena Altamirano, no precisamente sus palabras, sino lo que quiso decir cuando mencionó que afuera todo se ve diferente.

Mensaje de Lorena sacude a Beba en La casa de los famosos Colombia
Beba no aguantó y lloró tras conexión de Lorena en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Quizá, esto le asusta a la participante, pues puede que su temor sea por cómo ella se está viendo ante las pantallas y con lo que le dijo Lorena a Alexa, revelando que “lo normal no es divertido” y, de hecho, no le hizo ninguna observación como sí se la dio a Caribe.

Si duda, lo que dijo la exparticipante les generó incomodidad y dudas de qué está pasando afuera y cuál es la imagen que tiene de ellos en la vida real.

