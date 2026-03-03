El fútbol americano atraviesa un momento de profundo dolor tras confirmarse la muerte de un joven jugador en un accidente de tránsito ocurrido en el estado de Colorado.

El deportista, de apenas 23 años, formaba parte del equipo universitario y era considerado una promesa dentro del programa.

¿Quién era el jugador de fútbol americano que falleció?

Se trata de Dominiq Ponder, mariscal de campo del equipo Colorado Buffaloes. La noticia fue dada a conocer por el entrenador del equipo, Deion Sanders, quien expresó su tristeza a través de redes sociales y envió un mensaje de apoyo a la familia del jugador.

En su publicación, Sanders describió a Ponder como uno de sus favoritos, resaltando que era un joven amado y respetado dentro del vestuario, además de un líder natural. Sus palabras reflejaron el impacto que su partida ha tenido en compañeros, entrenadores y allegados.

"Dios, por favor, consuela a la familia Ponder, a sus amigos y seres queridos. ¡Dom era uno de mis favoritos! Era amado, respetado y un líder nato. Oremos por todos los que lo conocieron y tuvieron la oportunidad de estar en su presencia. Señor, estás recibiendo un buen consuelo. Señor, consuelanos", escribió.

Ponder cursaba su tercer año universitario. Nació en Opa-locka, Florida, e inició su trayectoria deportiva en Bethune-Cookman antes de transferirse a Colorado, donde disputó las últimas dos temporadas.

¿Cuál fue la causa de muerte de Dominiq Ponder?

De acuerdo con información preliminar entregada por la Patrulla Estatal de Colorado, el jugador conducía un Tesla modelo 2023 en el condado de Boulder durante la madrugada del domingo cuando perdió el control del vehículo en una curva.

El automóvil impactó contra una barandilla, luego golpeó un poste de tendido eléctrico y terminó rodando por una pendiente antes de incendiarse. Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar, pero el joven fue declarado muerto en la escena.

Las autoridades señalaron que, según las primeras investigaciones, la velocidad podría haber sido un factor determinante en el accidente. Sin embargo, recalcaron que el caso continúa bajo análisis para esclarecer completamente lo sucedido.

Desde el departamento atlético de la universidad también expresaron su pesar, destacando que Ponder representaba valores como liderazgo, compromiso y pasión por el deporte. La comunidad deportiva permanece unida en apoyo a su familia en este difícil momento.

"Él personificó los valores de pasión, entusiasmo, liderazgo, dureza e inteligencia que eran reverenciados por sus compañeros de equipo y entrenadores por igual. Nuestros corazones están con su familia y todos sus compañeros de equipo durante este difícil momento", compartió el director atlético de Colorado, Fernando Lovo.