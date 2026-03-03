Shakira tuvo inesperado incidente con fan en concierto gratuito en México y seguridad intervino

Shakira sorprendió con un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México como cierre de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', pero en medio del show vivió un tenso momento con un fan, por lo que seguridad tuvo que intervenir.

¿Qué pasó con Shakira y un fan en el Zócalo de México?

La barranquillera Shakira hizo historia al reunir a más de 400 mil personas el domingo 1 de marzo en el emblemático Zócalo de la Ciudad de México, donde ofreció un concierto gratuito para cerrar su gira mundial.

Shakira ofreció un concierto gratuito en el Zócalo de México donde reunió a más de 400 mil personas. (Foto: Yuri Cortez/AFP)

En medio del espectáculo, mientras interpretaba su icónica canción 'Pies descalzos', la artista decidió acercarse al público para compartir de cerca con sus seguidores.

Sin embargo, al abrazar a uno de ellos, el fan la sujetó con fuerza y no quería soltarla mientras le susurraba algo al oído, generando evidente incomodidad.

Al notar la situación, el equipo de seguridad reaccionó de inmediato y le pidió al hombre que liberara a la cantante, permitiendo que el show continuara sin mayores contratiempos.

Artículos relacionados Talento nacional Actor colombiano presentó a su novio con fotografía que compartió en sus redes: ¿de quién se trata?

¿Cómo reaccionó Shakira con la situación incómoda que vivió con un fan en el Zócalo de México?

El momento, que quedó registrado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales, muestra a la intérprete de 'Loba' haciendo un gesto de evidente incomodidad mientras el sujeto la abrazaba con intensidad y se resistía a soltarla.

Una vez logró zafarse, la artista colombiana reaccionó con un movimiento de hombros que dejó ver su sorpresa ante lo ocurrido.

A pesar del incómodo episodio, retomó el control del escenario y continuó con su show, demostrando profesionalismo y el cariño que siente por sus seguidores.

Shakira se hizo viral en redes por tenso momento que vivió con un fan en el Zócalo de México. (Foto: Yuri Cortez/AFP)

¿Cómo reaccionaron en redes a lo sucedido con Shakira y el fan en el Zócalo de México?

Tras viralizarse el video, varios asistentes al concierto expresaron en los comentarios su molestia por la actitud del sujeto, asegurando que su comportamiento fue inapropiado.

Incluso, algunos señalaron que, después de ese momento, la cantante no volvió a bajar del escenario para interactuar de cerca con el público.

Otros usuarios también aprovecharon para reflexionar sobre este tipo de situaciones y lamentaron que episodios así puedan influir en la forma en que la artista maneja su cercanía con los fans en México.

Varios, incluso, le ofrecieron disculpas en nombre del público y resaltaron que la mayoría de sus seguidores la admiran con respeto.