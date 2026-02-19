Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Shakira debutó como tatuadora al tatuar a Beéle: así fue el proceso

Shakira se atrevió a probar suerte como tatuadora y el elegido para llevar su primer diseño en la piel fue Beéle.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Shakira sorprendió al tatuar a Beéle: así fue su inesperado debut
Shakira sorprendió al tatuar a Beéle: así fue su inesperado debut. (Foto Canal RCN | Freepik | AFP: Apu Gomes).

La reconocida cantante colombiana Shakira sorprendió a sus millones de fanáticos alrededor del mundo al debutar como tatuadora. La icónica artista habría accedido a la loca petición del cantante urbano de llevar en su piel un tatuaje realizado con sus propias manos.

¿Cómo fue el debut de Shakira como tatuadora?

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Beéle mostró el momento en el que Shakira tomó por primera vez una máquina de tatuaje para realizar un pequeño diseño hecho por ella misma en su piel.

Shakira y Beéle sorprendieron al mostrarse juntos en Barranquilla
Shakira y Beéle aparecieron juntos en Barranquilla / (Fotos de AFP)

Con evidente nerviosismo por ser su primera vez, la cantante decidió vivir la experiencia de tatuar a otra persona, siendo Beéle el elegido para este especial estreno. Al notar la tensión de la artista, el cantante urbano le dio tranquilidad para que pudiera terminar con éxito la nueva pieza que ahora lo acompañará durante los próximos años.

Con constante preocupación porque las líneas de esta pieza gráfica quedaran en perfectas condiciones, Shakira iba preguntando a Beéle qué tal lo estaba haciendo, pues las líneas de un tatuaje deben ser lo más limpias posibles.

"Ay, Dios mío, no puedo creer lo que me estás haciendo hacer", se escucha mencionar a Shakira, quien mira con preocupación a la persona que los está grabando y obteniendo como respuesta por parte del joven cantante: "tú puedes, confía, confía".

¿Cómo quedó el tatuaje que Shakira le hizo a Beéle?

Aunque este emocionante momento dejó a los seguidores de ambos cantantes completamente llenos de curiosidad por saber qué era exactamente lo que Shakira le estaba tatuando a Beéle, los artistas no mostraron el resultado final, sino únicamente su proceso, ocasionando aún más expectativa entre los usuarios.

Por lo pronto, no queda más que esperar a que algunos de los dos hagan público el resultado de esta inesperada pieza realizada por Shakira en la piel de Beéle, y descubrir si tiene algún significado en especial más allá de ser un tatuaje realizado por una de las artistas más grande que tiene nuestro país.

 

