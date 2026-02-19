Lady Tabares de luto: compartió nuevos detalles tras la muerte de actor de ‘La vendedora de rosas’
Lady Tabares reapareció con un mensaje cargado de dolor en el que reveló nuevos detalles tras la muerte del actor.
Hace poco menos de una semana Lady Tabares confirmó el fallecimiento de Jhon Fredy Ríos, conocido por su papel de "Chocolatina" en la película La vendedora de rosas, por medio de sus redes sociales. Ahora, la actriz volvió a pronunciarse sobre esta lamentable pérdida.
¿Qué se sabe de la muerte de Jhon Fredy Ríos, actor de la película La vendedora de rosas?
Jhon Fredy Ríos, conocido por su papel de "Chocolatina" en la película La vendedora de rosas, falleció el pasado 13 de febrero, así lo confirmó Lady Tabares, protagonista de la película colombiana del director Víctor Gaviria.
Sin embargo, la actriz no dio mayores detalles sobre el deceso del actor quien a sus 17 años fue víctima de un ataque que le causó una lesión permanente que lo llevó a hacer uso de una silla de ruedas por el resto de su vida.
“Nuestro compañero Jhon Fredy Ríos, quien se desempeñó en el papel de Chocolatina ha fallecido, se ha ido a los brazos del señor”, escribió la actriz por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en aquella ocasión.
¿Cuáles fueron los nuevos detalles que Lady Tabares compartió sobre la muerte del actor de La vendedora de rosas?
Ahora bien, durante la tarde de este jueves 19 de febrero, la reconocida actriz y exparticipante de La casa de los famosos Colombia reapareció por medio de esta red social con nueva información alusiva a la muerte de John Fredy. Sin embargo, en esta ocasión tampoco detalló los motivos de su deceso, sino por el contrario, detalles personales sobre el difunto actor.
Con una fotografía del actor en su juventud, Lady Tabares compartió una canción titulada Il Volo del artista italiano Zucchero para mencionar que por estos días la estaría escuchando con constancia debido a que era un tema musical que le encantaba a los dos.
"Nos gustaba con la misma intensidad este temazo: Zucchero - Il Volo). En tu honor querido choco, buen viaje", comentó la actriz.