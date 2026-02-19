Desde hace varias semanas, el nombre de Sofía Jaramillo se convirtió en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras cautivar con su participación en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, uno de los momentos que más comentarios generó por parte de los internautas fue cuando tras la eliminación de Sofía Jaramillo fue la polémica que se reflejó tras algunas diferencias que tuvo con el empresario Juan Martín Moreno, quien expresó que no la conocía, en el programa matutino de ‘Buen Día, Colombia’.

Tras varias semanas desde que Sofía fue eliminada del reality, aprovechó la oportunidad para interactuar con sus seguidores acerca de si se ha comunicado con Juan Martín Moreno, pues hizo inesperada confesión.

¿Cuál fue la inesperada confesión que Sofía Jaramillo de Juan Martín Moreno?

Cabe destacar que Sofía Jaramillo se ha destacado por ser una reconocida creadora de contenido digital y compartirles a sus seguidores varias anécdotas acerca de lo que hace en su vida cotidiana.

Esto dijo Sofía Jaramillo sobre Juan Martín Moreno.

Por esta razón, Sofía Jaramillo respondió en horas de la mañana de este 19 de febrero una caja de preguntas por parte de sus seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, aclarando si se ha comunicado con Juan Martín Moreno tras unas diferencias que presentaron en el pasado, pues expresó lo siguiente:

El internauta le preguntó a Sofía Jaramillo: “¿volviste a hablar con Martín?”, a lo que la influenciadora respondió: “sí hemos vuelto a hablar varias veces, pero normal. Es que no sé la gente por qué especuló que fuimos novios, cuando no fue así. Solo duramos cinco días hablando. Sin embargo, se pusieron muchas cosas sobre la mesa. Además, no formalizamos nada. Nos estábamos conociendo y ya. No hay ningún tipo de resentimiento. Además, creo que él está saliendo con alguien”.

¿Cómo fue la participación de Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Colombia?

Cabe destacar que Sofía Jaramillo captó la atención mediática por parte de los internautas tras cautivar con su participación en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia en la que cautivó durante su permanencia.

Así fue la participación de Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Colombia.

Así también, demostró tener una buena amistad con Campanita, aunque, presentaron algunas diferencias antes de que Sofía fuera eliminada del reality.