Karola lloró tras ser nominada en La casa de los famosos: "me he vuelto lo que he criticado"

La influenciadora Karola reaccionó tras haber sido nominada en La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García
Karola en La casa de los famosos Colombia
Karola cayó en placa en La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

La influenciadora Karola divirtió a miles de sus fanáticos luego de su reacción al quedar nominada en La casa de los famosos Colombia.

¿Por qué Karola quedó nominada en La casa de los famosos Colombia?

La creadora de contenido Karola quedó nominada en La casa de los famosos Colombia por votación de sus compañeros tras la jornada de nominación que se llevó a cabo este miércoles 18 de febrero durante la gala junto a los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán.

karola nomina en la casa de los famosos

La joven quedó en placa junto a Alejandro Estrada, Nicolás Arrieta, Campanita, Manuela Gómez, Valentino Lázaro, Alexa Torrex, Tebi Bernal, Yuli Ruiz y Juanse Laverde.

¿Cómo reaccionó Karola tras quedar nominada en La casa de los famosos Colombia?

Luego de la gala, Karola se mostró desconsolada tras pensar que quedó nominada por el público, debido a que algunos votos en su contra se dieron desde el confesionario.

karola llora tras ser nominada en la casa de los famosos

"Me he vuelto lo que tanto he criticado, un mueble en esta casa, Dios. La gente me ha nominado, no lo puedo creer, las personas, mi público. Si la gente te pidió cómo es posible que la gente te ha nominado, ¿por qué?, no puedo más, duré una semana en La casa de los famosos Colombia", expresó.

Además, se cuestionó qué está haciendo mal que el público la nominó, detallando su asombro al respecto.

"Si yo soy un fracaso, sáquenme", dijo entre lágrimas.

Posteriormente, llegaron Tebi Bernal, Campanita y Mariana Zapata a auxiliarla y llevarla al cuarto para que pudiera descansar tranquila.

Esta siguió manifestando lo sorprendida y nostálgica que estaba por haber quedado nominada.

Cabe destacar que, este viernes 20 de febrero uno de los nominados podrá salir de la placa tras ejecutarse el poder de salvación de quien se lo gane este jueves 19 de febrero.

Es importante mencionar que, el único que no podrá ser salvado es Valentino, debido a que Alexa Torrex, quien tenía el poder de vetar a algún nominado de la salvación, decidió usarlo contra el influenciador.

Este domingo 22 de febrero conoceremos al próximo eliminado de La casa de los famosos Colombia.

