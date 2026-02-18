Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Koral Costa reveló por qué se separó de Omar Murillo y se pronunció sobre su orientación

Koral Costa se sinceró sobre su separación con Omar Murillo y los comentarios que ha recibido al actor al respecto.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Koral Costa y Omar Murillo
Koral Costa habló de su relación con Omar Murillo/Buen Día, Colombia

Koral Costa se pronunció sobre su separación con el actor Omar Murillo y las críticas que ambos han recibido tras su ruptura.

¿Por qué Koral Costa y Omar Murillo terminaron su relación?

La artista ofreció una entrevista a Mañana Express, donde reveló las razones detrás de haber terminado con el actor luego de 18 años de romance.

koral costa habla de su ruptura con omar murillo

Primero resaltó todo el amor que ambos se tienen y el gran agradecimiento que hay de ella hacia él debido a que el actor la ayudó desde que la conoció a salir de un ambiente de carencia y escases económica.

Indicó que su matrimonio no se terminó por falta de amor, sino porque ambos entendieron que necesitaban un tiempo y espacio para poder cumplir sus respectivos sueños, los cuales no iban direccionados hacia el mismo lugar.

"Hay momentos en los que hay que dar espacios, toca decir stop (...) hay sueños que cumplir y ni yo lo puedo frenar a él ni él a mí", expresó.

Indicó que él se fue para España a estudiar producción audiovisual y ella no podía irse de Colombia debido a que tiene varios compromisos, por lo que, entre lágrimas, decidieron terminar y dejar la puerta abierta a un futuro.

Asimismo, detalló que no hubo terceros ni que se terminó por la supuesta nueva orientación del actor.

¿Qué dijo Koral Costa sobre la orientación de Omar Murillo?

Koral también decidió pronunciarse sobre los comentarios que ha recibido Omar Murillo luego de su ruptura, donde en su mayoría han cuestionado su orientación, desmintiendo dicha situación.

koral sobre la orientación de omar murillo

"Ese cuento que tiene la gente que él es g*y no, porque la gente para chismosear y hablar es muy fácil", señaló.

Reiteró que su relación no se terminó porque él tuviera otra orientación, sino porque tienen sueños y metas profesionales diferentes.

Koral Costa destacó que la separación ha bastante difícil, pues lo extraña demasiado, pero poco a poco se ha ido adaptando a su nueva realidad.

Concluyó que si no regresan lo recordará como un gran capítulo en su vida, pues fue bastante importante.

