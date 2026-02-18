Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Rigoberto Urán cambió la bicicleta por una tractomula durante un día

Rigoberto Urán recorrió las vías de Girardota en una tractomula y conoció cómo es la vida en carretera.

Sharik Guzmán
Rigoberto Urán cambió la bici por una tractomula por un día.
Rigoberto Urán cambió la bici por una tractomula por un día. Foto Canal RCN

Las carreteras de Girardota fueron el escenario de una experiencia poco convencional para Rigoberto Urán, el exciclista antioqueño, reconocido por su trayectoria en las grandes competencias del ciclismo mundial, decidió subirse a la cabina de una tractomula y vivir de cerca la rutina de quienes recorren el país al volante de vehículos de carga pesada.

¿Qué llevó a Rigoberto Urán a cambiar la bicicleta por una tractomula en Girardota?

Lejos del uniforme deportivo y las montañas conquistadas sobre dos ruedas, Urán se instaló en “La Inglesa Gold”, un camión que destaca tanto por su imponente presencia como por el nivel de detalle y confort de su interior.

La cabina, equipada con acabados de lujo y una ambientación que recuerda a un apartamento de alta gama, fue el espacio donde el deportista sostuvo una conversación cercana sobre el transporte de carga en Colombia.

La experiencia no fue un simple recorrido simbólico, pues significó adentrarse en una dinámica completamente distinta a la que vivió durante años como ciclista profesional, largas jornadas en carretera, concentración permanente y una responsabilidad que no admite distracciones.

¿Qué descubrió Rigoberto Urán dentro de “La Inglesa Gold”?

Durante el trayecto, Rigoberto Urán pudo conocer la dimensión técnica y humana que implica conducir una tractomula, el vehículo era comandado por Danna Arango, conductora antioqueña que ha ganado reconocimiento por abrirse espacio en un gremio tradicionalmente masculino.

Rigoberto Urán recorrió las vías de Girardota en una tractomula de carga. Foto AFP/JORGE GUERRERO

Desde la cabina, escuchó anécdotas sobre la disciplina que exige el transporte pesado, rutas extensas, planeación logística, control del vehículo en terrenos complejos y una atención constante a las condiciones de la vía y para alguien acostumbrado al esfuerzo físico extremo, la experiencia reveló otro tipo de resistencia, la mental y la emocional.

¿Cómo redefine Rigoberto Urán la narrativa del transporte de carga con esta experiencia?

El paso de Rigoberto Urán por la cabina de una tractomula no solo generó curiosidad, también envió un mensaje de reconocimiento hacia quienes habitan las carreteras desde otra perspectiva, su presencia ayudó a tender puentes entre dos mundos que comparten disciplina, constancia y amor por la ruta.

Rigo mostró otra faceta al subirse a una cabina de lujo sobre ruedas. (Foto AFP: Luis Acosta).

Acostumbrado a enfrentar puertos de montaña y competencias internacionales, Urán encontró en esta experiencia un paralelo inesperado, al igual que en el ciclismo profesional, el transporte de carga exige preparación, enfoque y una enorme capacidad de adaptación.

Al sumergirse en esta realidad, Rigoberto Urán contribuyó a visibilizar el valor humano del gremio transportador y a mostrar que las carreteras también son escenario de historias que merecen ser contadas.

