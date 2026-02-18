Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Karola y Juanda Caribe lanzan fuertes críticas ante las actitudes de Alejandro Estrada

Karola y Juanda Caribe se mostraron molestos al ver que Alejandro Estrada tendría personalidad doble en La casa de los famosos.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Karola y Juanda Caribe revelan su molestia ante las actitudes de Alejandro Estrada
Karola y Juanda Caribe arremeten contra Alejandro Estrada / (Foto del Canal RCN)

Juanda Caribe y Karola se mostraron molestos tras algunas actitudes de Alejandro Estrada en La casa de los famosos. Los participantes afirmaron que, desde su perspectiva, su compañero ha mostrado comportamientos que no les generan confianza dentro del reality.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Karola sobre Alejandro Estrada en La casa de los famosos?

Karola manifestó que no está de acuerdo con las personas que buscan agradar a todos dentro del reality. Según explicó, considera que en pocos días se puede identificar la verdadera actitud de quienes la rodean, dando a entender que esa percepción aplica para Alejandro Estrada.

¿Qué dijo Karola sobre Alejandro Estrada en La casa de los famosos?
Karola habló sobre Alejandro Estrada en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

La participante señaló que no tiene claridad sobre cuál es la percepción que los televidentes tienen sobre Alejandro Estrada, pues afirmó que, desde su llegada, la visión de los demás e incluso la de ella podría haber cambiado.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Juanda Caribe de Alejandro Estrada?

Juanda Caribe también expresó inconformidad frente a ciertas actitudes de Alejandro Estrada que, según él, evidencian una doble postura dentro del reality. Relató que en una ocasión, mientras iba caminando, escuchó que estaban hablando de él y decidió seguir de largo para evitar una confrontación.

Sin embargo, aseguró que en algún momento otro participante podría manifestar directamente su desacuerdo con Alejandro Estrada. Además, cuestionó la relación del actor con Yuli Ruiz, señalando que no dudó compartirle su punto de vista a ella.

Le dije: Yuli, ojalá Dios te mande un amor de verdad, porque ese que tiene sí es nefasto.

Artículos relacionados

¿Qué pasó entre Alejandro Estrada y Yuli Ruiz?

Alejandro Estrada y Yuli Ruiz han protagonizado una relación que ha pasado por diferentes momentos dentro de La casa de los famosos. Desde el inicio mostraron cercanía e, incluso, protagonizaron un beso durante una dinámica del programa, lo que generó comentarios entre sus compañeros.

¿Qué pasó entre Alejandro Estrada y Yuli Ruiz?
La historia de Alejandro Estrada y Yuli Ruiz / (Foto del Canal RCN)

Posteriormente, Alejandro organizó una cena especial para ella, lo que aumentó las especulaciones. Aun así, el actor ha manifestado en conversaciones con otros participantes que no desea generar expectativas apresuradas y que su intención al entrar al reality era cerrar ciclos personales.

Yuli, por su parte, ha expresado afinidad hacia Alejandro, aunque recientemente ambos coincidieron en definir su vínculo como una amistad cercana mientras continúa el programa.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Valentino y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Valentino le pidió disculpas a Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia

Valentino tuvo una diferencia con Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia.

Melissa Gate hizo varias confesiones en ¿Qué hay pa’ dañar? sobre La casa de los famosos Colombia Melissa Gate

Melissa Gate rompió el silencio de lo que piensa sobre La casa de los famosos Colombia 3: ¿qué dijo?

Melissa Gate se sinceró en ¿Qué hay pa’ dañar? sobre lo que opina de La casa de los famosos Colombia 3 con varias confesiones.

Sara Uribe y Marilyn Patiño no se guardaron nada y hablaron sobre Karola. Sara Corrales

Sara Uribe y Marilyn Patiño cuestionan la participación de Karola en La casa de los famosos Colombia 2026

Sara Uribe y Marilyn Patiño manifestaron su decepción por la participación de Karola en La casa de los famosos Colombia 2026.

Lo más superlike

La Jesuu reaccionó a la tendencia Therian y desató debate en redes La Jesuu

La Jesuu reaccionó ante la presencia de un Therain en Colombia: esto haría

La Jesuu se unió a la tendencia de hablar sobre los Therian y dio su humilde opinión, revelando lo que haría si ve uno en Colombia.

Blessd posa a su llegada antes de la ceremonia de entrega de premios del Balón de Oro 2025 de France Football en el Teatro du Chatelet. Blessd

Mujer vinculada con Blessd rompió el silencio y aclaró su supuesta relación: "si hablamos"

Luis Alfonso causa sensación en redes al captar fantasma en Armero Talento nacional

Luis Alfonso capta un fantasma en Armero y el video se vuelve viral en redes sociales

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología Salud

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología

Fatima Bosch confirmó que continuará con su agenda oficial sin cambios. Talento internacional

Fátima Bosch se pronunció tras su reciente recaída durante un desfile en El Salvador