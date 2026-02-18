Karola y Juanda Caribe lanzan fuertes críticas ante las actitudes de Alejandro Estrada

Juanda Caribe y Karola se mostraron molestos tras algunas actitudes de Alejandro Estrada en La casa de los famosos. Los participantes afirmaron que, desde su perspectiva, su compañero ha mostrado comportamientos que no les generan confianza dentro del reality.

¿Qué dijo Karola sobre Alejandro Estrada en La casa de los famosos?

Karola manifestó que no está de acuerdo con las personas que buscan agradar a todos dentro del reality. Según explicó, considera que en pocos días se puede identificar la verdadera actitud de quienes la rodean, dando a entender que esa percepción aplica para Alejandro Estrada.

Karola habló sobre Alejandro Estrada en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

La participante señaló que no tiene claridad sobre cuál es la percepción que los televidentes tienen sobre Alejandro Estrada, pues afirmó que, desde su llegada, la visión de los demás e incluso la de ella podría haber cambiado.

¿Qué dijo Juanda Caribe de Alejandro Estrada?

Juanda Caribe también expresó inconformidad frente a ciertas actitudes de Alejandro Estrada que, según él, evidencian una doble postura dentro del reality. Relató que en una ocasión, mientras iba caminando, escuchó que estaban hablando de él y decidió seguir de largo para evitar una confrontación.

Sin embargo, aseguró que en algún momento otro participante podría manifestar directamente su desacuerdo con Alejandro Estrada. Además, cuestionó la relación del actor con Yuli Ruiz, señalando que no dudó compartirle su punto de vista a ella.

Le dije: Yuli, ojalá Dios te mande un amor de verdad, porque ese que tiene sí es nefasto.

¿Qué pasó entre Alejandro Estrada y Yuli Ruiz?

Alejandro Estrada y Yuli Ruiz han protagonizado una relación que ha pasado por diferentes momentos dentro de La casa de los famosos. Desde el inicio mostraron cercanía e, incluso, protagonizaron un beso durante una dinámica del programa, lo que generó comentarios entre sus compañeros.

La historia de Alejandro Estrada y Yuli Ruiz / (Foto del Canal RCN)

Posteriormente, Alejandro organizó una cena especial para ella, lo que aumentó las especulaciones. Aun así, el actor ha manifestado en conversaciones con otros participantes que no desea generar expectativas apresuradas y que su intención al entrar al reality era cerrar ciclos personales.

Yuli, por su parte, ha expresado afinidad hacia Alejandro, aunque recientemente ambos coincidieron en definir su vínculo como una amistad cercana mientras continúa el programa.