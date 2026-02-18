Karina García sorprendió al revelar lo que piensa sobre las canciones de Kris R: “poesía”

Karina García volvió a referirse públicamente a Kris R y a su música. En medio de una transmisión en vivo, la creadora de contenido reveló lo que realmente opina de las composiciones del artista.

¿Cuál es la historia de Kris R y Karina García?

La relación entre el cantante de trap Kris R, cuyo nombre real es Cristian Rangel, y Karina García inició en un contexto profesional. Ambos coincidieron durante la grabación del video musical “Ganas”, lanzado en enero de 2026, donde ella fue la protagonista.

Después del rodaje comenzaron los rumores. A finales de enero, circularon imágenes de los dos durante un concierto de Bad Bunny en Medellín, donde fueron captados dándose un beso.

En ese momento, Karina comentó en tono de broma que se trataba de inteligencia artificial, pero las apariciones públicas posteriores aumentaron las especulaciones.

¿Kris R y Karina García son pareja oficialmente?

Tras varias semanas de comentarios en redes, ambos confirmaron su noviazgo en febrero de 2026. La confirmación llegó mediante fotografías compartidas en sus perfiles oficiales.

Kris R también reveló que, tras la grabación de su video, empezaron a hablar con mayor frecuencia y a fortalecer su cercanía. Desde entonces, han hablado abiertamente sobre su vínculo.

Otro tema que ha generado conversación es la diferencia de edad, ya que el cantante tiene 25 años y Karina 36, dato que ella misma ha mencionado en entrevistas.

Cabe recordar que esta es la primera relación que se le conoce a Karina después de su ruptura con Andrés Altafulla a finales de 2025. Además, algunos internautas han comentado la cercanía de Kris R con Blessd, quien también estuvo vinculado con la creadora de contenido.

¿Qué dijo Karina García sobre las canciones de Kris R?

En un live de TikTok, Karina García afirmó que le gustan las canciones de Kris R y señaló que le parecen románticas. Durante la transmisión, incluso interpretó una de ellas, lo que generó múltiples reacciones entre sus seguidores.

Por su parte, el cantante se rio levemente y respondió que sus composiciones son “poesía pura”. Las declaraciones de ambos fueron replicadas en diferentes cuentas de entretenimiento, donde los fans afirman que la música del artista refleja parte de lo que vive actualmente con Karina.

Las declaraciones llamaron la atención de los internautas, ya que el estilo musical de Kris R suele caracterizarse por letras directas y sin filtros dentro del género urbano. Por eso, que Karina García las describiera como románticas generó conversación en redes sociales.