Mujer trans relacionada con Blessd comentó en apoyo la publicación de Manuela QM

Samantha Correa, quien fue relacionada con Blessd, le dejó un comentario de apoyo a Manuela QM, tras rumores de supuesta infidelidad.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Mujer trans relacionada con Blessd sorprendió con mensaje a Manuela QM
Mujer trans vinculada a Blessd reaccionó al video de Manuela QM. (AFP/ Rodrigo Varela - Freepik)

El pasado sábado 14 de febrero, día en el que se celebró San Valentín, el cantante colombiano Blessd amaneció siendo tendencia en las redes sociales, luego de que se filtraran supuestos chats en donde le sería infiel a su novia, Manuela QM.

La gravedad del asunto para muchos, es que la joven está embarazada, pues alrededor de hace un mes, anunciaron que están esperando a su primer hijo; hecho que emocionó a sus amigos y seguidores.

Sin embargo, para otros, esta supuesta infidelidad no fue sorpresa, ya que el cantante tiene fama de ser infiel; además, se dice que Manuela QM fue su supuesta amante cuando él fue novio de La Suprema, siendo ellas las mejores amigas.

¿Cómo rompió el silencio Manuela QM tras supuesta infidelidad de Blessd?

Luego de varias horas en las que circularon los supuestos chats exponiendo la infidelidad de Blessd, Manuela QM editó algunas de sus publicaciones en donde lo mencionaba.

Mujer trans vinculada a Blessd reaccionó al video de Manuela QM
Mujer trans que fue vinculada a Blessd rompió el silencio en video de Manuela QM. (Foto: Freepik)

Y después de unos pocos días, la joven influenciadora borró los posts que tenía con el cantante, dejando únicamente el anuncio de su embarazo.

Por otro lado, en la noche del martes 17 de febrero, Manuela publicó un video a través de TikTok, en donde escribió que se estaba “haciendo la loca, porque nadie la va a desestabilizar otra vez”.

Sin duda, esto generó todo tipo de reacciones, confirmando que sí se distanció de Blessd y que su relación no estaría para nada bien.

¿Cuál fue el comentario en la publicación de Manuela QM que hizo la mujer trans que fue relacionada con Blessd?

Hace unos pocos meses, Blessd se vio en medio de otra polémica luego de ser relacionado con una mujer trans que es creadora de contenido, llamada Samantha Correa.

Mujer trans que fue vinculada a Blessd rompió el silencio en video de Manuela QM.
Mujer trans relacionada con Blessd sorprendió con mensaje a Manuela QM. (AFP/ Mike Coppola )

Muchos rumores surgieron tras estas especulaciones, que, hasta la misma Manuela QM salía en su defensa.

Pues esta misma mujer que fue relacionada con Blessd hace un tiempo, fue la misma que le comentó a la creadora de contenido en el video y esto generó reacciones, pues su mensaje fue de apoyo, escribiendo: “eso”.

Minutos más tarde de que este video haya salido a la luz, Manuela lo eliminó, pero el internet lo alcanzó a guardar, como era de esperarse.

Por ahora, se sabe que Blessd intentó desmentir estas especulaciones, pero con lo que ha hecho su novia, es más evidente que los chats podrían no ser una mentira.

