Blessd deja de seguir a Manuelaqm en Instagram, ¿se confirma la separación?

Blessd aumentó los rumores de su ruptura con Manuela QM. El artista llamó la atención al dejar de seguirla en redes sociales.

Por: Tatiana Romero Torres
Blessd deja de seguir a Manuelaqm en Instagram
Blessd reaviva rumores de ruptura con Manuelaqm / (Foto de AFP)

La relación entre Blessd y Manuela QM vuelve a estar en el centro de la conversación digital. En las últimas horas, el cantante dejó de seguir en Instagram a la influencer, hecho que llamó la atención de los internautas en redes.

¿Blessd y Manuela QM terminaron?

Hasta ahora, ni Blessd ni Manuela QM han confirmado públicamente una ruptura. Sin embargo, los movimientos recientes en redes sociales aumentaron las especulaciones sobre el estado de su relación.

Desde mediados de febrero de 2026, el artista paisa ha sido tendencia tras la filtración de unas supuestas conversaciones que habría sostenido con otra mujer.

En los pantallazos que circularon se observaba que, presuntamente, le respondía historias de manera constante con emojis y comentarios sobre su aspecto físico. Además, según lo que se leía en los chats, habría intentado concretar encuentros cuando coincidieran en la misma ciudad.

¿Blessd y Manuela QM terminaron?
Blessd protagoniza presunta infidelidad a Manuela QM / (Foto de AFP y Freepik)

Poco después de que este contenido se hiciera viral, usuarios notaron que Manuela QM dejó de seguir al cantante en Instagram y eliminó algunas publicaciones en las que aparecían juntos.

Aunque varios fans interpretan esta señal como el fin de la relación, hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial que confirme si realmente terminaron.

¿Qué ha dicho Blessd sobre su relación?

Tras la polémica, Blessd reveló que no daría muchas declaraciones al respecto. Poco después, llamó la atención al compartir un video en el que aparece cantando un tema cuya letra habla de despedirse de una relación marcada por rumores y desconfianza.

"Aunque me duela, yo te digo adiós”, se escucha en el fragmento difundido.

¿Qué ha dicho Blessd?
Blessd llama la atención con curiosa dedicatoria / (Foto de AFP)

La letra fue asociada de inmediato con su situación actual. Algunos usuarios señalan que el mensaje coincide con lo ocurrido en redes, mientras otros sostienen que podría formar parte de una canción que ya había sido grabada.

¿Blessd dejó de seguir a Manuelaqm en Instagram?

Tras la controversia por los chats filtrados, Blessd negó que la información fuera cierta y aseguró que todo se trataría de rumores. No obstante, también dejó de seguir a Manuelaqm en Instagram, lo que avivó las versiones sobre una posible ruptura.

El hecho llamó la atención porque se produjo pocos días después de que la creadora de contenido realizara la misma acción en su perfil.

La situación ha generado múltiples interpretaciones. Mientras algunos internautas consideran que se trataría del cierre definitivo de la relación, otros afirman que podría ser una estrategia relacionada con el lanzamiento de un nuevo éxito.

