Exreina del carnaval de Barranquilla se comprometió: así reaccionó Luisa Fernanda W y Emiro Navarro

Famosa exreina del carnaval de Barranquilla divide opiniones tras anunciar su compromiso con inesperada confesión.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Quién es la reconocida modelo que se comprometió? | Foto: Freepik

En las últimas horas, varios internautas han generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales tras la especial noticia que anunció una reconocida modelo y exreina del carnaval de Barranquilla.

Además, la noticia ha causado una ola de comentarios por parte de lo internautas tras la especial noticia que compartió la modelo a través de sus redes sociales, en la que también, reconocidas figuras que hacen parte del entretenimiento colombiano se pronunciaron al respecto.

¿Quién es la exreina del carnaval de Barranquilla que se comprometió?

El nombre de Melissa Cure se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales, no solo por cautivar al ser una reconocida modelo, sino que también, por sorprender a sus seguidores con la especial noticia de que se comprometió.

Así anunció Melissa Cure su compromiso. | Foto: Freepik

Cabe destacar que Melissa Cure tuvo gran acogida en el año 2024 cuando tuvo la oportunidad de ser la reina del carnaval de Barranquilla en aquel año en el que captó la atención no solo por su belleza, sino por cautivar con su carrera de modelo y, también, por su gran participación durante el evento.

Así también, Melissa Cure, ha tenido la oportunidad de compartirles a sus seguidores varios acontecimientos de lo que hace en su vida cotidiana, en especial, por sorprender hace pocas horas con la noticia de que se comprometió, anunciándolo a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 331 mil seguidores:

“Nos elegimos y esta vez es para siempre. Te amo, la vida nos puso en el lugar y momento correcto”, agregó Melissa Cure en la descripción de la publicación.

Por su parte, Melissa tuvo la oportunidad de presumir la especial relación que tiene con Jorge Almeira, con quien tiene una especial conexión desde hace un largo periodo de tiempo.

¿Cómo reaccionaron Emiro Navarro y Luisa Fernanda W tras el compromiso de Melissa Cure?

Desde luego, celebridades que hacen parte del entretenimiento como Luisa Fernada W, quien es una de las creadoras de contenido más reconocidas del país, compartió su opinión, expresando las siguientes palabras: “felicidades”, agregó.

Reacciones tras el compromiso de Melissa Cure. | Foto: Freepik

Así también, Emiro Navarro, quien también es un reconocido influenciador colombiano aprovechó la oportunidad para resaltar la felicidad que sintió tras el compromiso de Melissa, felicitándola con un especial comentario.

