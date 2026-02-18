Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Sara Uribe respondió a quienes la llamaron "mueble" en La casa de los famosos Colombia

Sara Uribe responde tras las críticas que recibió por su participación en La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia
Sara Uribe responde críticas tras su paso por La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

La presentadora Sara Uribe respondió a quienes la llamaron "mueble" tras su participación en La casa de los famosos Colombia.

¿Sara Uribe ya retomó su realidad tras La casa de los famosos Colombia?

La modelo compartió un video a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de siete millones de seguidores, en el que confesó que luego de su salida de La casa de los famosos Colombia, la cual le fue bastante difícil, pues quería estar más tiempo, ya retomó su rutina y su realidad.

sara uribe luego de la casa de los famosos

"Esta semana me la tomé con calma, con amor, con dedicación retomando las labores de mi casa (...) pasé muy bueno, disfruté mucho, yo para dar problemas eso si no", dijo.

Aprovechó para responderles a quienes la criticaron por su comportamiento en la competencia detallando que ella era un mueble muy chistoso, tanto que viendo las imágenes se ríe bastante de ella misma.

Asimismo, les agradeció a todos los que la apoyaron y votaron por ella, resaltando lo feliz que está de recibir todo ese amor.

"Gracias, gracias, gracias a todos por su amor, por querernos tanto a Jaco y a mí, por su apoyo, por sus lindos comentarios. Yo era un mueble, pero un mueble chistoso. Al menos no voy a salir en un camión de trasteo. Gracias por siempre. Los amo", señaló.

Cabe resaltar que, luego de las votaciones del público en La casa de los famosos Colombia por el más mueble del juego, este saldrá en un camión en una de las galas, por lo que, si quieres saber de quién se trata no olvides conectarte al Canal RCN.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras las declaraciones de Sara Uribe sobre su participación en La casa de los famosos Colombia?

Tras su publicación, varios seguidores reaccionaron y en su mayoría le confesaron que, si bien esperaban un poco más de ella les hace falta verla en el programa; además de llenarla de mensajes de cariño.

sara uribe retoma su realidad en la casa de los famosos

De igual manera, muchos indicaron que esperaban que el poder de la resurrección ojalá pueda ser para ella.

