Omar Murillo sorprendió con nuevo emprendimiento en Europa tras ruptura con Koral
El actor Omar Murillo aclaró las razones que llevaron a abandonar Colombia y poner fin a su relación con Koral Costa.
La ruptura entre Koral Costay Omar Murillo, sigue siendo tema de conversación, pues en redes sociales mucho se ha especulado sobre el tema, incluso, hay quienes afirmaban que la decisión de ambos había respondido a un tema relacionado con la supuesta orientación del actor.
¿Por qué Omar Murillo y Koral Costa se separaron? Esta es la razón
En una reciente entrevista que Koral Costa concedió al programa Buen día Colombia, recibió un emotivo mensaje de parte Omar Murillo en el que él mismo explicó que el motivo por el que abandonó Colombia y terminó su relación.
Y es que, de acuerdo con Omar, fue porque decidió cumplir su sueño de seguir preparándose académicamente en una de las universidades más prestigiosas de España.
Allí, también aprovechó para declararle todo su amor a Costa, quien al recibir estas sentidas palabras, se mostró conmovida, tanto así que se quebró al escuchar cómo le reiteraba que ella era el amor de su vida.
¿Cuál es el emprendimiento que abrió Omar Murillo tras su ruptura con Koral Costa?
Además de abrir su corazón y contarle a los colombianos cuáles son sus sentimientos hacia Koral, el recordado exparticipante de La casa de los famosos Colombia también aprovechó para revelar cuál es su nuevo emprendimiento en este país, una noticia de la que habló con evidente emoción por cada una de las oportunidades que se le han ido presentando.
"Sigo pensando en seguir emprendiendo en mi país pero también poder tener la oportunidad, que es lo que estoy haciendo, de traer mis ideas, pero sobre, nuestra cultura gastronómica y por eso nació Cevichería 8, que es mi restaurante", señaló.
De acuerdo con el actor, la idea, que desarrolló junto a Koral, ha sido un rotundo éxito en Madrid, España en los cinco meses desde que el restaurante abrió sus puertas, pues según lo comentó, los colombianos acuden al sitio en búsqueda de este plato propio de la gastronomía de Colombia.
Así mismo, relató que este proyecto se lo dio a conocer a un socio, quien vio en su idea una buena propuesta, y hoy en día trabajan juntos.
Respecto a su vínculo con Costa, Murillo fue claro en que, por ahora, está enfocado en cumplir con sus metas personales, no obstante, no descartó que en un futuro pueda reencontrarse con la mujer a la que describió como el amor de su vida.