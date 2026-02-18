El nombre de Melissa Gate se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras ser una de las participantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, Melissa ha acaparado la atención mediática en las últimas horas tras varias confesiones que hizo acerca de la participación de las celebridades en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Por su parte, la creadora de contenido digital aprovechó la oportunidad de recordar su paso por el reality en la segunda temporada. Así también, sorprendió con las diversas confesiones que hizo en el programa digital ‘¿Qué hay pa’ dañar?’.

¿Qué confesiones hizo Melissa Gate sobre La casa de los famosos Colombia 2026?

En las últimas horas, el nombre de Melissa Gate ha sido tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras la una conversación que tuvo en vía telefónica con Roberto Velázquez, un reconocido productor y uno de los locutores del programa digital de ‘¿Qué hay pa’ dañar?’.

¿Qué dijo Melissa Gate en '¿Qué hay pa' dañar?' | Foto: Buen Día, Colombia

Durante la conversación, Roberto aprovechó la oportunidad para preguntarle a Melissa cuál era su participante preferido en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 2026. Sin embargo, la influenciadora, recordó que el apoyo sigue siendo para ella misma, pues, no olvida su gran paso en la casa más famosa del país.

¿Cuál fue el momento más emotivo que vivió Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia?

Así también, se reflejó durante la llamada, que Melissa disfrutó los importantes momentos que vivió durante su participación en la segunda temporada, en donde vivió gratificantes momentos.

¿Qué dijo Melissa Gate sobre su paso en La casa de los famosos Colombia 2025? | Foto: Canal RCN

Entre tanto, Melissa recordó con emotividad durante la visita de su hijo durante los ‘congelados’ de La casa de los famosos Colombia 2025, en donde se conmocionó al ver a Juan José, luego de un periodo de tiempo sin verlo:

“Mi congelado no lo supera nadie todavía. Bueno, ustedes saben que lo mejor que me pasó fue verlo. No lo veía hace mucho tiempo, después de casi 10 años de no verlo”, agregó Melissa Gate.

Desde luego, varios internautas han recordado con emotividad a Melissa Gate, quien cautivó con sus estrategias y su innovadora personalidad en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.