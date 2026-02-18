En las últimas semanas, varios internautas han generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras los diferentes acontecimientos que han tenido las celebridades que hacen parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, uno de los famosos que más ha acaparado la atención mediática por parte de los internautas es el creador de contenido digital Nicolás Arrieta, quien ha cautivado con su personalidad y las estrategias que ha llevado a cabo dentro del reality.

Así también, Nicolás Arrieta recibió la especial visita de su novia Manuela Ortiz, durante la sección de ‘congelados’, en el que la mujer lo sorprendió con especiales comentarios.

¿Cómo fue la visita de la novia de Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Colombia 2026?

Cabe destacar que uno de los momentos más emotivos durante la sección de ‘congelados’ para todos los televidentes fue cuando Manuela Ortíz, quien es la actual pareja de Nicolás Arrieta, lo sorprendió con un detalle especial, resaltando el incondicional apoyo que le tiene desde que inició el reality.

Así fue la visita que recibió Nicolás Arrieta. | Foto: Canal RCN

De igual modo, Manuela le agradeció a Valentino Lázaro, Juanda Caribe y Maiker Smith por el incondicional apoyo que le han dado a Nicolás Arrieta a lo largo de la competencia, en especial, por compartir enriquecedores momentos.

Sin duda, la reacción de Nicolás tras la visita de Manuela Ortíz durante el ‘congelado’ de La casa de los famosos Colombia, causó una ola de comentarios por parte de los internautas, pues se llenó de motivación por el apoyo especial que hay entre ambos, desde que confirmaron su relación.

¿Qué dijo Manuela Ortíz en el Afer de Karen Sevillano y Vicky Berrio tras su visita a Nicolás Arrieta?

Desde luego, Karen Sevillano y Vicky Berrio, han causado una gran variedad de opiniones por parte de los internautas tras ser las conductoras del Afer de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Esto dijo Manuela Ortíz de Nicolás Arrieta. | Foto: Canal RCN

De igual modo, Manuela compartió su opinión durante el After al reencontrarse con Nicolás, luego de un mes sin verse desde que inició La casa de los famosos Colombia 3, expresando las siguientes palabras tras algunos acercamientos que ha tenido con algunas celebridades: