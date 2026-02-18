Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Juan Carlos Arango sorprendió al revelar el que sería su mayor reto en La casa de los famosos

Juan Carlos Arango llamó la atención al hablar del hábito que le costará dejar al ingresar a La casa de los famosos

Juan Carlos Arango habló de sus retos en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Juan Carlos Arango se prepara para enfrentar uno de sus desafíos más comentados en redes: ingresar a La casa de los famosos 2026. El actor sorprendió en redes al confirmar cuál será el reto que más le costará asumir dentro del reality del Canal RCN.

¿Cómo se confirmó el ingreso de Juan Carlos Arango a La casa de los famosos?

La llegada de Juan Carlos Arango a La casa de los famosos Colombia 2026 fue confirmada el 10 de febrero de 2026, cuando el Canal RCN hizo el anuncio oficial a través de sus redes sociales.

Juan Carlos Arango y Lady Noriega llegan a La casa de los famosos / (Fotos del Canal RCN)

En el mismo comunicado, la producción reveló que el actor no entrará solo: se sumará a la competencia junto a la actriz Lady Noriega, y ambos ingresarían durante la semana del 16 al 20 de febrero, en un movimiento clave para la quinta semana del reality.

¿Qué ha dicho Juan Carlos Arango sobre La casa de los famosos?

Antes de entrar oficialmente, Juan Carlos Arango fue claro sobre su percepción del ambiente en la casa. En diversas entrevistas ha señalado que la convivencia ha alcanzado niveles de tensión preocupantes.

El actor afirmó que algunos participantes han protagonizado enfrentamientos tensionantes, por lo cual considera necesario bajarle a la intensidad. Así mismo, cuestionó la autenticidad de algunos habitantes, al asegurar que “casi todos están actuando” y que sostener un personaje durante 24 horas no es viable.

Juan Carlos Arango, nuevo participante de La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Sobre su estrategia, explicó que optará por un perfil bajo, observará primero el entorno y evitará entrar en confrontaciones directas. Además, reconoció que participar en un reality representa un riesgo para su imagen profesional, ya que, según dijo, “tiene mucho que perder”.

¿Cuál será el mayor reto de Juan Carlos Arango en La casa de los famosos?

Más allá de la convivencia, Arango confesó que uno de los retos personales más complejos será dejar de lado algunos de sus hábitos. Entre risas, pero con tono serio, comentó que le hará falta la “pola” y el café de las mañanas.

El actor afirmó que la falta de esas costumbres podría influir en su estado de ánimo dentro del encierro. Para él, adaptarse a las reglas del programa y mantener la calma será fundamental.

Con estas declaraciones, Juan Carlos Arango deja claro que su paso por La casa de los famosos no solo será un desafío estratégico, sino también personal. Los internautas ahora esperan ver si su perfil conciliador logra cambiar el rumbo de la competencia o si terminará involucrado en las tensiones que ya marcan esta temporada.

