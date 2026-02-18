Yeferson Cossio sorprendió a su novia con una romántica serenata; esta fue su reacción

Yeferson Cossio volvió a ser tendencia luego de publicar el video de una serenata que le dedicó a su novia Carolina Gómez. El creador de contenido compartió el momento en sus redes sociales, donde se observa la sorpresa que preparó junto al cantante vallenato Rafa Pérez.

¿Quién es la novia de Yeferson Cossio?

Carolina Gómez es la novia y prometida de Yeferson Cossio. Es una creadora de contenido paisa que comenzó a establecer su relación con el influencer a mediados del 2022 y, desde entonces, ha aumentado su visibilidad en redes sociales.

Carolina Gómez, novia de Yeferson Cossio / (Foto del Canal RCN)

Tiene 21 años, nació en 2004 y es estudiante de Ingeniería Administrativa. Además, trabaja como modelo y participa con frecuencia en los videos de la familia Cossio.

¿Qué ha dicho Yeferson Cossio sobre su relación?

En febrero de 2025, Yeferson Cossio anunció su compromiso con un mensaje en redes sociales en el que expresó su intención de casarse con Carolina Gómez.

Meses después, al comunicar la ruptura, aseguró que no hubo infidelidad y que la decisión respondió a diferencias en acuerdos y rumbos personales. También indicó que buscaban priorizar el bienestar emocional.

"Caro y yo decidimos cortar la relación hace dos semanas, pero no hubo infidelidad de ninguna de las dos partes"

Yeferson Cossio habla sobre su relación con Carolina Gómez / (Foto del Canal RCN)

Tras retomar la relación, ha hablado sobre el apoyo que recibió de Carolina durante complicaciones de salud que enfrentó a finales de 2025. En recientes declaraciones, ambos señalaron que desean que su boda sea una ceremonia civil para evitar presiones externas.

¿Cómo fue la serenata que Yeferson Cossio le dio a su novia?

A través de sus redes, Yeferson Cossio mostró que organizó una serenata para Carolina Gómez. En el video se observa a la pareja bajando por unas escaleras tomados de la mano, mientras Rafa Pérez, cantante vallenato, interpreta la canción “Si no me falla el corazón”.

Carolina abrazó a su pareja y expresó que no imaginaba la sorpresa. Cossio se mostró muy feliz y, al compartir el momento en redes, escribió:

“Yo sufro del corazón, pero ‘si no me falla el corazón, toda la vida te voy a amar’, lo sé, soy un romántico”.

El momento generó diversas reacciones en redes sociales, donde los internautas comentaron sobre la etapa actual que atraviesa la pareja.