La Jesuu estalla tras recibir cruel comentario de un internauta, así reaccionó

La Jesuu no se guardó y, fiel a su estilo directo, se defendió de las palabras ofensivas de esta persona en redes sociales.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
La Jesuu en La casa de los famosos Colombia 2025.
La Jesuu recibió comentario ofensivo y así respondió. Foto | Canal RCN.

En medio de la moda sobre los llamados 'Therians', Valentina Ruiz, mejor conocida como La Jesuu, recibió una dura comparación que de inmediato la llevó a responder sin filtros, pues más allá de un comentario, evidentemente se trató de una palabra que se lanzó con la única intención de ofenderla.

¿Cuál fue la dura comparación que recibió La Jesuu en redes sociales?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la creadora de contenido aparece con frecuencia y en donde ha construido una sólida comunidad de millones de seguidores, se mostró intrigada por conocer el significado de la palabra 'Therians', un término que ha ido tomando fuerza y que se trata de personas que se identifican espiritual o psicológicamente con un animal no humano.

Luego de entender a profundidad su significado, la joven nuevamente compartió un video en el que expresó su punto de vista frente al tema.

"Listo ya tengo contexto de qué es un 'Therian', y lo único que tengo para decir, vea el que se ponga de payaso lo levanto a p4ta y me queda debiendo", dijo la influenciadora.

¿Por qué La Jesuu fue comparada con un animal? Esto sucedió

Sin embargo, segundos después la exparticipante de La casa de los famosos Colombia recibió un comentario mal intencionado por parte de un internauta: "Una simio en evolución".

La Jesuu en La casa de los famosos Colombia 2025.
La dura respuesta de La Jesuu tras fuerte comparación. Foto | Canal RCN.

Ante las palabras de esta persona, la también empresaria no quedó con nada y, fiel a su estilo directo respondió, dejando claro que, pese a las intenciones de herir sus sentimientos, ella prefiere quedarse con las cualidades que tienen estos animales.

"Si me comparas con un simio, recuerda que son brillantes, resilientes y protectores. Definitivamente la evolución no es para todos, gracia por el cumplido", escribió la mujer poniendo así punto final al tema.

La Jesuu en La casa de los famosos Colombia 2025.
Así reaccionó La Jesuu tras recibir comentario ofensivo. Foto | Canal RCN.

Por ahora, la caleña continúa disfrutando de unas merecidas vacaciones por Europa, destino al que llegó hace un par de días y en el que ha visitado ciudades como París, lugar en el que se mostró orgullosa y satisfecha de poder cumplir cada uno de los sueños que un día se propuso. Cabe señalar que en su última historia anunció que pronto revelara su próximo destino.

