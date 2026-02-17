Río sorprende en el intro del nuevo sencillo de J Balvin y Ryan Castro: “Godzilla y sus empleados”

Río, el hijo de J Balvin y Valentina Ferrer, volvió a acaparar las miradas en redes sociales tras aparecer en el intro del nuevo sencillo de su padre junto a Ryan Castro.

Artículos relacionados Altafulla Altafulla rompe su silencio y revela por qué su relación con Karina García no funcionó

¿Cómo sorprendió Río en el lanzamiento del nuevo tema de J Balvin Ryan Castro?

Como es habitual, el pequeño se lleva toda la atención con sus ocurrencias y espontaneidad.

Esta vez, tras el estreno de la nueva canción, Río apareció disfrazado de Godzilla, siguiendo la temática que ya había usado en la celebración de su cumpleaños el año pasado.

Valentina Ferrer muestra a Río bailando canción de Ryan Castro en trend viral. (Foto: AFP)

En esa ocasión, incluso quiso que Valentina Ferrer se convirtiera en la torre Empire State Building mientras que J Balvin apareció como banana generando una ola de reacciones tras verlo disfrazado.

Artículos relacionados Lina Tejeiro Lina Tejeiro celebró San Valentín y un misterioso acompañante generó teorías: ¿Era Ryan Castro?

A pesar de que el lanzamiento estaba enfocado en la música de los artistas, la presencia de Río acaparó todas las miradas y los comentarios eran dirigidos al pequeño de 4 años.

¿Qué reacciones generó el video de Río, el hijo de J Balvin y Valentina Ferrer?

En redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar. Los internautas reaccionaron con emojis, mensajes de ternura y humor:

“Godzilla y sus empleados”, “Me encanta”, “Dándolo todo” o “El debut de Río junto a un tal Shein Balvin y un tal Tío Ryan”, fueron algunos de los mensajes.

Sin duda, una de las personas que reaccionó fue Valentina, quien comentó “ay mi amor” acompañado de emojis de corazón.

Y es que este solo fue un abrebocas, ya que el lanzamiento oficial de la canción de J Balvin y Ryan Castro será el próximo 26 de febrero.

“Awoo!! Tonto, 26 de febrero. Tío Ryan x el papá de Godzilla

Latino Gang!! Lego x Awoo”, fue el mensaje que usó Ryan Castro para compartir el video.

Recientemente, Río, hijo de Valentina Ferrer y J Balvin, se volvió tendencia al recrear un trend viral junto a Ryan Castro.

En el video, el pequeño de 4 años mostró sus pasos de baile al ritmo de la canción “La Villa” de Ryan Castro en el que generó cientos de reacciones por los pasos que hace en el video.