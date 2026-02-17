Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Río sorprende en el intro del nuevo sencillo de J Balvin y Ryan Castro: “Godzilla y sus empleados”

Río acaparó las miradas tras aparecer en el intro del nuevo sencillo de J Balvin y Ryan Castro.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Río aparece en el intro del nuevo sencillo de J Balvin y Ryan Castro
Río, hijo de J Balvin, protagoniza divertido momento en video con Ryan Castro. (Foto: AFP)

Río, el hijo de J Balvin y Valentina Ferrer, volvió a acaparar las miradas en redes sociales tras aparecer en el intro del nuevo sencillo de su padre junto a Ryan Castro.

Artículos relacionados

¿Cómo sorprendió Río en el lanzamiento del nuevo tema de J Balvin Ryan Castro?

Como es habitual, el pequeño se lleva toda la atención con sus ocurrencias y espontaneidad.

Esta vez, tras el estreno de la nueva canción, Río apareció disfrazado de Godzilla, siguiendo la temática que ya había usado en la celebración de su cumpleaños el año pasado.

Valentina Ferrer muestra a Río recreando trend viral junto a Ryan Castro
Valentina Ferrer muestra a Río bailando canción de Ryan Castro en trend viral. (Foto: AFP)

En esa ocasión, incluso quiso que Valentina Ferrer se convirtiera en la torre Empire State Building mientras que J Balvin apareció como banana generando una ola de reacciones tras verlo disfrazado.

Artículos relacionados

A pesar de que el lanzamiento estaba enfocado en la música de los artistas, la presencia de Río acaparó todas las miradas y los comentarios eran dirigidos al pequeño de 4 años.

¿Qué reacciones generó el video de Río, el hijo de J Balvin y Valentina Ferrer?

En redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar. Los internautas reaccionaron con emojis, mensajes de ternura y humor:

Artículos relacionados

“Godzilla y sus empleados”, “Me encanta”, “Dándolo todo” o “El debut de Río junto a un tal Shein Balvin y un tal Tío Ryan”, fueron algunos de los mensajes.

Sin duda, una de las personas que reaccionó fue Valentina, quien comentó “ay mi amor” acompañado de emojis de corazón.

Y es que este solo fue un abrebocas, ya que el lanzamiento oficial de la canción de J Balvin y Ryan Castro será el próximo 26 de febrero.

“Awoo!! Tonto, 26 de febrero. Tío Ryan x el papá de Godzilla
Latino Gang!! Lego x Awoo”, fue el mensaje que usó Ryan Castro para compartir el video.

Recientemente, Río, hijo de Valentina Ferrer y J Balvin, se volvió tendencia al recrear un trend viral junto a Ryan Castro.

En el video, el pequeño de 4 años mostró sus pasos de baile al ritmo de la canción “La Villa” de Ryan Castro en el que generó cientos de reacciones por los pasos que hace en el video.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Manuela QM habló tras preguntas sobre Blessd y su reacción llamó la atención Blessd

Así respondió Manuela QM cuando le preguntaron por su relación con Blessd: ¿qué dijo?

Manuela QM reaccionó a preguntas sobre Blessd en un reciente en un vivo generando nuevas teorías.

Manuela QM reaparece tras cita prenatal y un detalle desata rumores de ruptura con Blessd Blessd

Manuela QM mostró a su bebé en control y dejó ver detalle que llamó la atención, ¿estuvo Blessd?

Manuela QM mostró su control prenatal y un detalle sobre Blessd no pasó desapercibido entre los fans.

Kygo y Young Miko harán parte de la programacoón del segundo día del Festival Estéreo Picnic 2026 Talento internacional

¡El Festival Estéreo Picnic 2026 no deja de sorprender al público! Este será el line-up del segundo día

Luis Alfonso y Young Miko serán algunos de los artistas que se presentarán en el segundo día de Festival Estéreo Picnic 2026.

Lo más superlike

Alexa y Nicolas conversan tras lo ocurrido con Karola en la casa de los famosos La casa de los famosos

Alexa Torres revela secretos en la estrategia de Karola tras inconvenientes en La casa de los famosos

Alexa Torres revela la estrategia de Karola en La casa de los famosos Colombia tras recientes discusiones con ella.

Valentina Ferrer muestra a Río recreando trend viral junto a Ryan Castro Valentina Ferrer

Valentina Ferrer muestra a Río recreando trend viral junto a Ryan Castro y causa sensación

¿Qué son los ‘therians’? La nueva tendencia que se ha apoderado de las redes sociales Tecnología

¿Qué son los ‘therians’? La nueva tendencia que se ha apoderado de las redes sociales

Aunque es más frecuente durante la lactancia, también puede presentarse en mujeres no lactantes. Salud

¿Qué es la mastitis en madres lactantes? Así puedes prevenirla

Fatima Bosch confirmó que continuará con su agenda oficial sin cambios. Talento internacional

Fátima Bosch se pronunció tras su reciente recaída durante un desfile en El Salvador