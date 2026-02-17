Valentina Ferrer muestra a Río recreando trend viral junto a Ryan Castro y causa sensación

Valentina Ferrer volvió a llamar la atención en sus redes sociales luego de compartir un video junto a su hijo Río y el cantante Ryan Castro, en el que recrearon en un trend viral que rápidamente generó reacciones entre los seguidores.

Artículos relacionados Altafulla Altafulla rompe su silencio y revela por qué su relación con Karina García no funcionó

¿Qué mostró Valentina Ferrer junto a Río y Ryan Castro?

La modelo y pareja de J Balvin suele publicar en su cuenta de TikTok momentos de su vida familiar, especialmente aquellos protagonizados por su pequeño hijo, quien se ha convertido en uno de los favoritos de los internautas por sus ocurrencias.

En esta ocasión, Valentina compartió un video en el que se observa a Río, de cuatro años, realizando algunos pasos de baile mientras recrea la tendencia viral que circula en varias plataformas digitales.

Artículos relacionados Lina Tejeiro Lina Tejeiro celebró San Valentín y un misterioso acompañante generó teorías: ¿Era Ryan Castro?

El video llamó la atención de los internautas tras ver los pasos de baile que hizo el pequeño hijo de J Balvin.

Valentina Ferrer muestra a Río bailando canción de Ryan Castro en trend viral. (Foto: AFP)

El trend utilizado corresponde a la canción “La Villa”, cuya frase “Su mini, mini, mini, mini a mí me hipnotizó” ha sido replicada por varios usuarios en redes sociales y es de autoría de Ryan Castro.

Por supuesto que el video se llenó rápidamente de corazones y comentarios de los seguidores, quienes elogiaron al pequeño al verlo bailar y sacar su lado colombiano.

¿Cuáles fueron las reacciones al video de Río, el hijo Valentina Ferrer?

Además del baile, varios internautas se centraron en la manera en que Valentina Ferrer decide mostrar a su hijo en redes sociales.

Artículos relacionados Karina García Karina García reacciona sin filtros al audio viral que la puso en tendencia: “regálame el viejito”

Desde sus primeras publicaciones, la modelo ha optado por no revelar completamente el rostro del niño, por lo que en muchos videos solo se observa su cabello o tomas en las que la cámara prioriza otros ángulos.

En este nuevo video se mantuvo la misma dinámica, algo que generó comentarios entre los internautas, quienes señalaron que pocas veces se ve claramente la cara del menor.

Valentina Ferrer muestra a Río bailando canción de Ryan Castro en trend viral. (Foto: AFP)

Otros usuarios también reaccionaron a la participación de Ryan Castro, incluso con mensajes en tono humorístico relacionados con las letras de las canciones urbanas.

Más allá de mostrar los pasos de Río al realizar el trend viral de Ryan Castro junto al mismo artista, Valentina Ferrer dejó ver que este video sería un adelanto de algo más grande que está por venir.