Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Paola Jara conmueve con emotiva dedicatoria a su papá en su cumpleaños: “Le doy gracias…”

Paola Jara compartió un emotivo mensaje para su papá en su cumpleaños, acompañado de una imagen que enterneció a sus seguidores.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Paola Jara compartió emotivo mensaje para su papá en su cumpleaños junto a tierna imagen familiar
Paola Jara celebró el cumpleaños de su papá con emotiva imagen. (Foto: AFP)

La cantante de música popular Paola Jaravolvió a llamar la atención de sus seguidores luego de compartir un momento familiar que enterneció las redes sociales.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el emotivo mensaje de Paola Jara para su papá?

A través las historias de Instagram, la artista publicó una imagen especial para celebrar el cumpleaños de su papá, acompañada de un mensaje cargado de cariño que rápidamente generó reacciones entre sus fanaticada.

En sus redes sociales, donde suele compartir detalles de su carrera artística y algunos momentos personales, Paola decidió dedicarle unas palabras especiales a su padre en esta significativa fecha.

Artículos relacionados

Paola Jara publicó una fotografía en la que se observa a su papá cargando en brazos a la pequeña Emilia, su hija, quien nació a finales de 2025 y desde entonces se ha convertido en protagonista entre los seguidores de la pareja de cantantes.

Paola Jara compartió emotivo mensaje para su papá en su cumpleaños junto a tierna imagen familiar
Paola Jara celebró el cumpleaños de su papá con emotiva imagen. (Foto: AFP)

Junto a la imagen, la intérprete de ‘mala mujer’ escribió un emotivo mensaje en el que expresó su cariño y gratitud:

“Hoy le doy gracias a Dios por tu vida papi, te amo, feliz cumpleaños papito, qué fortuna es tenerte en nuestras vidas”.

Por supuesto que la publicación rápidamente recibió comentarios y reacciones de usuarios que elogiaron a la artista colombiana.

¿Qué mostró Paola Jara en la fotografía que enterneció a sus fans?

Además del mensaje, la fotografía también generó reacciones por la presencia de la pequeña Emilia.

Artículos relacionados

En la imagen, la bebé aparece luciendo un vestido rosa con flores y un saco del mismo tono, mientras es sostenida por su abuelo. No obstante, más allá del momento, lo que llamó la atención fue lo que había en el rostro de la bebé.

Como ya es conocido, Paola Jara y su pareja, el también cantante Jessi Uribe, han optado por no mostrar el rostro de su hija en redes sociales.

Paola Jara compartió emotivo mensaje para su papá en su cumpleaños junto a tierna imagen familiar
Paola Jara celebró el cumpleaños de su papá con emotiva imagen. (Foto: AFP)

En esta ocasión, la artista colocó un corazón rojo sobre la cara de la bebé para cubrirla, una decisión que han mantenido desde el nacimiento de Emilia.

Aunque Paola Jara compartió anteriormente que en algún momento podría revelar el rostro de la pequeña, pero por ahora continúa manejando con reserva la exposición de su hija.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Westcol hizo inesperado anuncio al revelar que quiere encontrar un Therian Westcol

Westcol sorprendió al confesar que busca un Therian y explicó la razón

En medio del debate que ha generado la tendencia de los Therian, Westcol sorprendió al revelar que está buscando a uno.

Reacción de la hija menor de Maleja Restrepo al saber quién la llevará al colegio se hace viral Maleja Restrepo

Hija menor de Maleja Restrepo se hace viral por su reacción al saber quién la llevará al colegio

La reacción de la hija menor de Maleja Restrepo se hizo viral al enterarse de que Tatán no la llevaría al colegio, sino su mamá.

Paris Hilton enloquece redes al revelar nueva propuesta de matrimonio Paris Hilton

Paris Hilton anuncia que vuelve al altar y revela cómo fue la romántica propuesta: “Dije sí de nuevo”

Paris Hilton anuncia nueva boda con Carter Reum y revela detalles de la romántica propuesta en redes sociales.

Lo más superlike

Kygo y Young Miko harán parte de la programacoón del segundo día del Festival Estéreo Picnic 2026 Talento internacional

¡El Festival Estéreo Picnic 2026 no deja de sorprender al público! Este será el line-up del segundo día

Luis Alfonso y Young Miko serán algunos de los artistas que se presentarán en el segundo día de Festival Estéreo Picnic 2026.

Nicolas Arrieta, Alexa y Beba en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Nicolás Arrieta trató de reparar la relación entre Beba y Alexa Torrex

¿Qué son los ‘therians’? La nueva tendencia que se ha apoderado de las redes sociales Tecnología

¿Qué son los ‘therians’? La nueva tendencia que se ha apoderado de las redes sociales

Aunque es más frecuente durante la lactancia, también puede presentarse en mujeres no lactantes. Salud

¿Qué es la mastitis en madres lactantes? Así puedes prevenirla

Fatima Bosch confirmó que continuará con su agenda oficial sin cambios. Talento internacional

Fátima Bosch se pronunció tras su reciente recaída durante un desfile en El Salvador