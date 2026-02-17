Paola Jara conmueve con emotiva dedicatoria a su papá en su cumpleaños: “Le doy gracias…”

La cantante de música popular Paola Jaravolvió a llamar la atención de sus seguidores luego de compartir un momento familiar que enterneció las redes sociales.

¿Cuál fue el emotivo mensaje de Paola Jara para su papá?

A través las historias de Instagram, la artista publicó una imagen especial para celebrar el cumpleaños de su papá, acompañada de un mensaje cargado de cariño que rápidamente generó reacciones entre sus fanaticada.

En sus redes sociales, donde suele compartir detalles de su carrera artística y algunos momentos personales, Paola decidió dedicarle unas palabras especiales a su padre en esta significativa fecha.

Paola Jara publicó una fotografía en la que se observa a su papá cargando en brazos a la pequeña Emilia, su hija, quien nació a finales de 2025 y desde entonces se ha convertido en protagonista entre los seguidores de la pareja de cantantes.

Paola Jara celebró el cumpleaños de su papá con emotiva imagen. (Foto: AFP)

Junto a la imagen, la intérprete de ‘mala mujer’ escribió un emotivo mensaje en el que expresó su cariño y gratitud:

“Hoy le doy gracias a Dios por tu vida papi, te amo, feliz cumpleaños papito, qué fortuna es tenerte en nuestras vidas”.

Por supuesto que la publicación rápidamente recibió comentarios y reacciones de usuarios que elogiaron a la artista colombiana.

¿Qué mostró Paola Jara en la fotografía que enterneció a sus fans?

Además del mensaje, la fotografía también generó reacciones por la presencia de la pequeña Emilia.

En la imagen, la bebé aparece luciendo un vestido rosa con flores y un saco del mismo tono, mientras es sostenida por su abuelo. No obstante, más allá del momento, lo que llamó la atención fue lo que había en el rostro de la bebé.

Como ya es conocido, Paola Jara y su pareja, el también cantante Jessi Uribe, han optado por no mostrar el rostro de su hija en redes sociales.

En esta ocasión, la artista colocó un corazón rojo sobre la cara de la bebé para cubrirla, una decisión que han mantenido desde el nacimiento de Emilia.

Aunque Paola Jara compartió anteriormente que en algún momento podría revelar el rostro de la pequeña, pero por ahora continúa manejando con reserva la exposición de su hija.