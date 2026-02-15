Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Lina Tejeiro celebró San Valentín y un misterioso acompañante generó teorías: ¿Era Ryan Castro?

Lina Tejeiro presumió su cinta de San Valentín con una fotografía que desató todo tipo de teorías sobre su acompañante.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Lina y Ryan celebraron San Valentín juntos? Misteriosa foto generó teorías entre fans
¿Lina y Ryan celebraron San Valentín juntos? Misteriosa foto generó teorías entre fans. (Foto Canal RCN | AFP: Dimitrios Kambouris).

Luego de días de rumores sobre un nuevo amor entre la actriz Lina Tejeiro y el cantante urbano Ryan Castro, la reconocida mujer compartió una fotografía de cómo celebró San Valentín. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la presencia de un hombre que muchos relacionaron con el artista.

Artículos relacionados

¿Lina Tejeiro y Ryan Castro pasaron San Valentín juntos?

Aunque San Valentín se celebró el pasado sábado 14 de febrero y no se trata de una celebración típica de nuestro país, muchas celebridades han adoptado esta celebración como propia. Por tal razón es normal ver cómo grandes personalidades del entretenimiento nacional vivieron esta fecha especial en compañía de sus parejas.

Ryan Castro le responde a Lina Tejeiro.
Ryan Castro le responde a Lina Tejeiro tras sus declaraciones. (Foto de Lina Tejeiro - Canal RCN) (Foto de Ryan Castro - Ethan Miller/AFP)

En el caso de Lina Tejeiro, quien desde hace varios días tiene emocionados a los internautas tras confesar que Ryan Castro era su crush y de que este, al parecer, le respondiera por medio de las redes a sus declaraciones, la joven actriz compartió que sí tuvo su celebración de San Valentín en donde recibió un ramo de flores de Lego.

Artículos relacionados

Sin embargo, más allá del llamativo detalle, lo que realmente despertó especulaciones fue el brazo de un hombre que apareció en la fotografía. Muchos aseguraron que se trataba de un posible encuentro con Ryan Castro.

No obstante, la teoría fue descartada cuando varios usuarios notaron que el hombre en la imagen no tenía tatuajes en los brazos, a diferencia del cantante urbano. Además de que el artista se encontraría en Barranquilla, mientras que Lina en Bogotá.

¿Qué dijo Lina Tejeiro sobre Ryan Castro?

En entrevista con Cristian Pasquel, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Lina Tejeiro reveló ante una inesperada pregunta que Ryan Castro era su “crush” y explicó el por qué.

Artículos relacionados

“¿Cuál es el crush nacional que te daña la mente, que te provoca hacer el delicioso, que si estuvieras en un mundo de fantasía vos decís: ‘¡uf!, ese man tiene que hacerlo muy rico, lo voy a hacer’? ¿Cuál es el crush nacional que te genera eso?”, mencionó Pasquel a Lina.

Ante esto, la reconocida actriz, quien hace parte de la próxima temporada de MasterChef Celebrity Colombia mencionó que: “de un tiempo para acá se ha puesto muy guapo, muy, muy guapo. Y lo digo con todo el respeto del mundo... Ryan Castro”

Lina Tejeiro confesó que su crush es Ryan Castro.
Lina Tejeiro confesó que su crush es el cantante Ryan Castro. (Foto de Lina Tejeiro - Canal RCN) (Foto de Ryan Castro - Ethan Miller/AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

En medio del luto por Juan Manuel, Juliana Calderón hizo inquietante confesión Juliana Calderón

Juliana Calderón preocupó al hablar de su propia muerte en medio del luto por su novio Juan Manuel

Juliana Calderón alarmó a sus fans tras referirse a su muerte mientras enfrenta el luto por el fallecimiento de su novio, Juan Manuel.

A un mes de la muerte de Yeison Jiménez, su hija mayor volvió a redes: esto publicó Yeison Jiménez

Hija mayor de Yeison Jiménez reapareció en redes tras un mes de la muerte del cantante

Camila, hija mayor de Yeison Jiménez, reapareció en redes con una emotiva fotografía tras un mes de la muerte del cantante.

Sara Uribe anticipa quién saldría de La casa de los famosos Sara Uribe

Este podría ser el nuevo participante eliminado de La casa de los famosos, según Sara Uribe

Este domingo 15 de febrero se conocerá el nombre de un nuevo participante eliminado de La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Prometido de Alexa sorprende con insólita petición a El Jefe La casa de los famosos

Prometido de Alexa hizo insólita petición a El Jefe durante su ‘congelado’ en La casa de los famosos

Jhorman Toloza, prometido de Alexa Torres, dejó ‘congelado’ hasta a El Jefe de La casa de los famosos con insólita petición.

Blessd

Esta mujer es la doble exacta de Blessd; se hace llamar 'La Bendita'

Cardi B cae en pleno show en Las Vegas y su reacción se vuelve viral Cardi B

Cardi B sufre aparatosa caída en concierto y sorprende con su reacción | VIDEO

Florinda Meza y Chespirito Talento internacional

Florinda Meza ha estrenado su documental 'Atrévete a vivir' donde desmiente bioserie de Chespirito

No retocar tus extensiones a tiempo puede traer graves consecuencias, dice especialista Salud y Belleza

Experto revela las graves consecuencias de no retocar a tiempo las extensiones