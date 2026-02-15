Lina Tejeiro celebró San Valentín y un misterioso acompañante generó teorías: ¿Era Ryan Castro?

Luego de días de rumores sobre un nuevo amor entre la actriz Lina Tejeiro y el cantante urbano Ryan Castro, la reconocida mujer compartió una fotografía de cómo celebró San Valentín. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la presencia de un hombre que muchos relacionaron con el artista.

¿Lina Tejeiro y Ryan Castro pasaron San Valentín juntos?

Aunque San Valentín se celebró el pasado sábado 14 de febrero y no se trata de una celebración típica de nuestro país, muchas celebridades han adoptado esta celebración como propia. Por tal razón es normal ver cómo grandes personalidades del entretenimiento nacional vivieron esta fecha especial en compañía de sus parejas.

Ryan Castro le responde a Lina Tejeiro tras sus declaraciones. (Foto de Lina Tejeiro - Canal RCN) (Foto de Ryan Castro - Ethan Miller/AFP)

En el caso de Lina Tejeiro, quien desde hace varios días tiene emocionados a los internautas tras confesar que Ryan Castro era su crush y de que este, al parecer, le respondiera por medio de las redes a sus declaraciones, la joven actriz compartió que sí tuvo su celebración de San Valentín en donde recibió un ramo de flores de Lego.

Sin embargo, más allá del llamativo detalle, lo que realmente despertó especulaciones fue el brazo de un hombre que apareció en la fotografía. Muchos aseguraron que se trataba de un posible encuentro con Ryan Castro.

No obstante, la teoría fue descartada cuando varios usuarios notaron que el hombre en la imagen no tenía tatuajes en los brazos, a diferencia del cantante urbano. Además de que el artista se encontraría en Barranquilla, mientras que Lina en Bogotá.

¿Qué dijo Lina Tejeiro sobre Ryan Castro?

En entrevista con Cristian Pasquel, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Lina Tejeiro reveló ante una inesperada pregunta que Ryan Castro era su “crush” y explicó el por qué.

“¿Cuál es el crush nacional que te daña la mente, que te provoca hacer el delicioso, que si estuvieras en un mundo de fantasía vos decís: ‘¡uf!, ese man tiene que hacerlo muy rico, lo voy a hacer’? ¿Cuál es el crush nacional que te genera eso?”, mencionó Pasquel a Lina.

Ante esto, la reconocida actriz, quien hace parte de la próxima temporada de MasterChef Celebrity Colombia mencionó que: “de un tiempo para acá se ha puesto muy guapo, muy, muy guapo. Y lo digo con todo el respeto del mundo... Ryan Castro”