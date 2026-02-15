Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Manuela Gómez arremete contra Beba en el brunch de La casa de los famosos por llamarla "vieja"

Manuela Gómez protagonizó un enfrentamiento con Beba en el brunch de La casa de los famosos, luego de que ella la llamara "vieja".

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Manuela Gómez confronta a Beba en el brunch de La casa de los famosos Colombia por haberla llamado vieja. (Fotos: Canal RCN)

Manuela Gómez aprovechó el brunch de los nominados en placa de La casa de los famosos Colombia para enfrentar a Beba por haberla llamado "vieja".

Artículos relacionados

¿Qué le dijo Manuela Gómez a Beba en el brunch de nominados de La casa de los famosos Colombia 3?

Tras vivir el primer cine del reality de Canal RCN, el equipo Tormenta se percató de varios comentarios del equipo Calma, entre ellos que Beba había llamado "vieja" a Manuela Gómez, lo que provocó una fuerte reacción de la paisa y un primer enfrentamiento con la coach de fitness.

Manuela Gómez y Beba en La casa de los famosos Colombia
Manuela Gómez arremetió contra Beba en el brunch, luego de conocer que la había llamado "vieja". (Fotos: Canal RCN)

Posteriormente, durante el reciente brunch, Manuela retomó el tema tras la pregunta de Juanse sobre en quién desconfiaban en la casa, señalando a Beba y recordando los comentarios que había hecho sobre otros compañeros, además de llamarla "señora vieja e inmadura".

Sin filtros, Manuela le preguntó directamente a Beba por qué la había llamado así y le hizo notar que, tal vez cuando ella tuviera la misma edad, quizás se vería peor, a lo que Beba decidió responderle.

Artículos relacionados

¿Qué le respondió Beba a Manuela Gómez en el brunch de nominados de La casa de los famosos Colombia 3 por haberla llamado "vieja"?

Beba sorprendió al pedirle disculpas a la antioqueña, aclarando que su intención nunca fue ofenderla y que en ningún momento se había referido de manera despectiva a Karola, quien fue tema en la conversación.

Además, la participante recalcó que su esposo tiene 39 años, haciéndole saber a Gómez que no veía nada de malo en la edad, reconociendo cómo sus palabras la habían ofendido.

De igual manera, Valerie de la Cruz, conocida como Beba, aprovechó para comentarle a Manuela cómo las mujeres del equipo Tormenta se han referido a su cuerpo, señalando que, desde ese punto de vista, ninguna de ellas ve lo incorrecto solo por estar en el "bando contrario".

Valerie de la Cruz (Beba) en La casa de los famosos Colombia
Beba ofreció una disculpa a Manuela Gómez en el brunch, por haberla llamado "vieja". (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué participantes de La casa de los famosos Colombia 3 están en riesgo de eliminación?

Son siete las celebridades que se encuentran en placa de eliminación; entre ellas están: Manuela Gómez, que fue sancionada por El Jefe tras moverse en 'El Congelado', Maiker Smith y Jay Torres, nominados por el público; Alejandro Estrada, Eidevin López y Juan Palau, nominados por la casa; y Beba, nominada por los líderes.

Esta noche, Colombia descubrirá quién será el sexto eliminado de la casa más famosa del país tras el habitual posicionamiento; por eso no olvides sintonizar Canal RCN a las 8 p.m. para no perderte ni un minuto de esta "telenovela de la vida real".

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Yuli Ruiz y Alejandro Estrada han tenido varios acercamientos en La casa de los famosos. Alejandro Estrada

Alejandro Estrada no se guardó nada y reveló lo que siente por Yuli Ruiz: “Me interesa”

Alejandro Estrada habló en el brunch de La casa de los famosos Colombia de los acercamientos que ha tenido con Yuli Ruiz.

Alexa Torrex le hizo un fuerte reclamo a Beba en La casa de los famosos. La casa de los famosos

Beba y Alexa protagonizaron una nueva discusión en La casa de los famosos: “Mala persona”

Alexa Torrex y Beba cruzaron señalamientos en La casa de los famosos tras un comentario que había hecho la barranquillera.

Este sería el sexto eliminado de La casa de los famosos Colombia 3, según la IA La casa de los famosos

La IA sorprende al revelar quién podría ser el sexto eliminado de La casa de los famosos Colombia 3

La inteligencia artificial dio su pronóstico de quién podría salir de La casa de los famosos Colombia 3 este 15 de febrero.

Lo más superlike

Blessd

Esta mujer es la doble exacta de Blessd; se hace llamar 'La Bendita'

Blessd tiene un doble exacto, y no es un hombre, sino una joven mujer que, en honor a su parecido, se hace llamar en redes 'La Bendita'.

Emiro Navarro y Karola Emiro Navarro

Emiro Navarro envía emotivo mensaje a Karola por no poder estar cerca de ella en La casa de los famosos

Cardi B cae en pleno show en Las Vegas y su reacción se vuelve viral Cardi B

Cardi B sufre aparatosa caída en concierto y sorprende con su reacción | VIDEO

Florinda Meza y Chespirito Talento internacional

Florinda Meza ha estrenado su documental 'Atrévete a vivir' donde desmiente bioserie de Chespirito

No retocar tus extensiones a tiempo puede traer graves consecuencias, dice especialista Salud y Belleza

Experto revela las graves consecuencias de no retocar a tiempo las extensiones