Manuela Gómez arremete contra Beba en el brunch de La casa de los famosos por llamarla "vieja"

Manuela Gómez aprovechó el brunch de los nominados en placa de La casa de los famosos Colombia para enfrentar a Beba por haberla llamado "vieja".

¿Qué le dijo Manuela Gómez a Beba en el brunch de nominados de La casa de los famosos Colombia 3?

Tras vivir el primer cine del reality de Canal RCN, el equipo Tormenta se percató de varios comentarios del equipo Calma, entre ellos que Beba había llamado "vieja" a Manuela Gómez, lo que provocó una fuerte reacción de la paisa y un primer enfrentamiento con la coach de fitness.

Manuela Gómez arremetió contra Beba en el brunch, luego de conocer que la había llamado "vieja". (Fotos: Canal RCN)

Posteriormente, durante el reciente brunch, Manuela retomó el tema tras la pregunta de Juanse sobre en quién desconfiaban en la casa, señalando a Beba y recordando los comentarios que había hecho sobre otros compañeros, además de llamarla "señora vieja e inmadura".

Sin filtros, Manuela le preguntó directamente a Beba por qué la había llamado así y le hizo notar que, tal vez cuando ella tuviera la misma edad, quizás se vería peor, a lo que Beba decidió responderle.

¿Qué le respondió Beba a Manuela Gómez en el brunch de nominados de La casa de los famosos Colombia 3 por haberla llamado "vieja"?

Beba sorprendió al pedirle disculpas a la antioqueña, aclarando que su intención nunca fue ofenderla y que en ningún momento se había referido de manera despectiva a Karola, quien fue tema en la conversación.

Además, la participante recalcó que su esposo tiene 39 años, haciéndole saber a Gómez que no veía nada de malo en la edad, reconociendo cómo sus palabras la habían ofendido.

De igual manera, Valerie de la Cruz, conocida como Beba, aprovechó para comentarle a Manuela cómo las mujeres del equipo Tormenta se han referido a su cuerpo, señalando que, desde ese punto de vista, ninguna de ellas ve lo incorrecto solo por estar en el "bando contrario".

Beba ofreció una disculpa a Manuela Gómez en el brunch, por haberla llamado "vieja". (Foto: Canal RCN)

¿Qué participantes de La casa de los famosos Colombia 3 están en riesgo de eliminación?

Son siete las celebridades que se encuentran en placa de eliminación; entre ellas están: Manuela Gómez, que fue sancionada por El Jefe tras moverse en 'El Congelado', Maiker Smith y Jay Torres, nominados por el público; Alejandro Estrada, Eidevin López y Juan Palau, nominados por la casa; y Beba, nominada por los líderes.

Esta noche, Colombia descubrirá quién será el sexto eliminado de la casa más famosa del país tras el habitual posicionamiento; por eso no olvides sintonizar Canal RCN a las 8 p.m. para no perderte ni un minuto de esta "telenovela de la vida real".