Una interesante pregunta salió a relucir en medio del brunch de este domingo en La casa de lo famosos Colombia. Alejandro Estrada tuvo que responder sobre los acercamientos que ha tenido con Yuli Ruiz.

¿A Alejandro Estrada le gusta y le interesa Yuli Ruiz, en La casa de los famosos Colombia?

La pregunta iba dirigida a los ‘shippeos’ que ha habido esta temporada y cómo pueden funcionar o influir a la hora de avanzar en el reality.

Alejandro Estrada fue el más señalado, así que el actor aprovechó para aclarar lo que pasa con la empresaria y si hay posibilidades de iniciar una relación seria con ella en el futuro.

“No estoy viviendo un ‘shippeo’”, afirmó Estrada y agregó que “si pasa algo dependerá de nosotros”, pero lo que dijo después terminó de clarificar todo.

“Me gusta, me interesa”, destacó Alejandro ante la atenta mirada de sus compañeros. Manuela Gómez, que estaba a su lado, celebró lo que decía el actor y se mostró orgullosa por haber sido cupido entre ellos.

Alejandro Estrada reveló que Yuli Ruiz es una mujer que sí le interesa. Foto: RCN

Estrada, sin embargo, expresó que aún no hay una relación seria con Yuli y que apenas está en etapa de conquista; de hecho, recientemente, Alejandro organizó con sus compañeros una especie de serenata para ella y le dedicó una canción al verla un poco alicaída.

De esta manera, Alejandro Estrada dejó claro que va en serio con Yuli Ruiz y, aunque no quiere apurarse, sí hay un sentimiento de parte de él hacia ella.

¿Por qué Juanse Laverde criticó que Alejandro Estrada haya expresado su gusto por Yuli Ruiz?

Juanse Laverde dio su opinión de las declaraciones de Alejandro Estrada y cuestionó el gusto del que habla el actor. Para Juanse, Yuli no es el tiempo de mujer de él y hasta cree que en el exterior una relación entre ambos no funcionaria. Aún así, Estrada no dudó en defenderse y señaló que “los prototipos cambian”.

Son varios los acercamientos que han tenido Yuli Ruiz y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia, pero el más notorio se dio en una cena romántica en la que ambos se expresaron con mucha franqueza.

Además, Estrada y Ruiz ya se dieron su primer beso. Fue una dinámica de actuación, pero sí quedó claro la gran química que existía entre ambos.

Por ahora, Alejandro ha dejado claro que está conquistando a Yuli y aguarda con paciencia por lo que pueda ocurrir en el futuro, más teniendo en cuenta que este domingo el actor debe enfrentarse al cuarto de eliminación.

¿Qué ha pasado con Alejandro Estrada tras el episodio de infidelidad de Nataly Umaña?

Alejandro Estrada ha tenido una vida amorosa muy agitada en el último tiempo. Tras aquel episodio de infidelidad de la primera temporada entre su exesposa Nataly Umaña y Miguel Melfi, el actor se ennovió con Dominica Duque a quien había conocido en MasterChef Celebrity.

La relación duró poco más de un año y ahora estaría dejándose atrapar de nuevo por cupido, esta vez, con la empresaria que entró a La casa de los famosos gracias a su triunfo en las votaciones preliminares del último grupo.