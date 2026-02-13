Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Alejandro Estrada le dio inesperado beso a Nicolás Arrieta en La casa de los famosos

Los participantes Alejandro Estrada y Nicolás Arrieta protagonizaron un beso en La casa de los famosos Colombia.

El actor Alejandro Estradasorprendió al influenciador Nicolás Arrieta tras darle un beso en La casa de los famosos Colombia.

¿Por qué Alejandro Estrada besó a Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Colombia?

Durante la gala de este jueves 12 de febrero, los participantes Alejandro Estrada y Yuli Ruiz se ganaron una cena romántica en marco de San Valentín, que se celebra el 14 de febrero en varias partes del mundo.

alejandro estrada y yuli ruiz en la casa de los famosos

El Jefe realizó una encuesta con varios shippeos de los famosos y el público fue el encargado de votar para que una de esas parejas disfrutara de dicho momento especial a solas.

Alejandro Estrada y Yuli Ruiz disfrutaron de una gran comida, pero también tuvieron a disposición una botella de vino, la cual en su mayoría consumió el actor.

Una vez regresaron con sus compañeros, varios de estos comenzaron a tomarle del pelo al actor señalando que muchos estaban agradecidos de que no los shippearan con ellos.

En medio de una de las conversaciones, el influenciador Nicolás Arrieta se le acercó al actor señalando que se le sentía el tufo bastante fuerte, por lo que, con humor le dijo que se dieran un beso para que él también se sintiera tomado.

El actor no lo dudó y sorpresivamente lo besó provocando risas y gritos entre todos.

Nicolás Arrieta se le quitó y salió corriendo asombrado de lo que había ocurrido.

¿Cómo reaccionaron los participantes al beso de Nicolás Arrieta y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia?

Sus compañeros se mostraron sonrientes y asombrados con que el actor le hubiera seguido la broma a Nicolás Arrieta y lo hubiera besado.

nicolas arrieta beso con alejandro estrada

Por su parte, la reacción del bailarín Campanita fue la que más llamó la atención al mostrarse triste de que él no hubiera sido protagonista.

"Llevo esperando un mes para que un hombre me bese y estaba lejos de la situación, Se besaron a Nicolás, no me besaron", dijo.

Por ahora, los famosos siguen disfrutando de su experiencia en La casa de los famosos Colombia y creando sus estrategias para continuar en el juego.

