Daniela Ospina emocionó al mostrar cómo Gabriel Coronel ejerce su rol de padre con Salomé

Con unas emotivas imágenes, Daniela Ospina destacó el rol de padre de Gabriel Coronel con Salomé y Lorenzo en su cumpleaños.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Daniela Ospina celebró el cumpleaños de Gabriel Coronel con emotivo mensaje
Daniela Ospina dedicó emotivo mensaje a Gabriel Coronel por su cumpleaños. (Foto: AFP)

Daniela Ospina sorprendió a sus seguidores al compartir una emotiva publicación dedicada a su pareja, Gabriel Coronel, con motivo de su cumpleaños.

A través de sus redes sociales, la empresaria y modelo colombiana dejó ver varios momentos especiales que han vivido juntos como familia, lo que rápidamente llamó la atención de sus millones de seguidores.

¿Qué mostró Daniela Ospina en la celebración de cumpleaños de Gabriel Coronel?

En las imágenes se observa a la pareja disfrutando diferentes momentos juntos, así como escenas familiares en las que aparecen los dos hijos de Daniela Ospina: Salomé, quien es fruto de su relación con James Rodríguez, y el pequeño Lorenzo, de dos años.

Junto a las imágenes, Daniela escribió un mensaje dedicado a Gabriel Coronel en el que expresó: “Hoy es tu día y quiero que el mundo sepa lo importante que eres para mí. Eres divertido, de los que se ríen fuerte, eres papá con amor, presencia y ejemplo”.

Además, incluyó una captura de un video que compartió con Salomé en TikTok, donde ambos participan en un trend.

Daniela Ospina celebró el cumpleaños de Gabriel Coronel con emotivo mensaje
Daniela Ospina dedicó emotivo mensaje a Gabriel Coronel por su cumpleaños. (Foto: AFP)

La empresaria también añadió otras palabras de felicitación como: “Gracias por elegirme, por hacerme feliz. Feliz cumpleaños, amor mío”, y acompañó la publicación con la frase: “Hoy celebro tu vida y el hombre maravilloso que eres”.

A través del carrusel de imágenes, Daniela dejó ver diferentes momentos de su vida y la familia que han construido juntos.

¿Cómo reaccionó Gabriel Coronel al emotivo mensaje de Daniela Ospina?

Gabriel Coronel respondió públicamente a la emotivas fotografías de Daniela Ospina con un mensaje en el que escribió:

“Que la vida nos siga regalando la oportunidad de seguir construyendo momentos juntos. Gracias por ser mi compañera soñada. Te amo”.

Tras la publicación, varios internautas reaccionaron con mensajes de felicitación dirigidos al actor por su cumpleaños. Mientras otros comentarios fueron dirigidos hacia Daniela Ospina, con frases como “Nunca es tarde para ser feliz” o “siempre sigan unidos en amor, cariño, comprensión y mucha felicidad”.

Daniela Ospina celebró el cumpleaños de Gabriel Coronel con emotivo mensaje
Daniela Ospina dedicó emotivo mensaje a Gabriel Coronel por su cumpleaños. (Foto: AFP)

Como era de esperarse, la publicación se llenó de corazones y llamó la atención, los ‘me gustas’ de Georgina Rodríguez y Lorelei Tarón.

