Así reaccionó Karina García tras fan que abrazó a Kris R llorando
La influenciadora Karina García habló con la fanática que se acercó a su novio Kris R para conocerlo.
La influenciadora Karina García mostró cómo reacciona ante las fanáticas que quieren conocer a su novio, el cantante Kris R.
¿Karina García reaccionó a fanática que abrazó a Kris R?
La creadora de contenido estaba celebrando el cumpleaños del artista junto a varios de sus amigos en una discoteca.
Dicho festejo lo estaban transmitiendo en vivo y en medio de este una fanática llegó donde el cantante llorando porque estaba feliz y ansiosa por conocerlo.
En la grabación se ve cuando Kris R le avisa a Karina García de la fanática y esta le dice que la abrace sin problema.
"Esta fanática está llorando porque está abrazando a mi esposo y como yo no soy celosa se lo presto un ratico, pero después que ni me lo coja porque arrr", dijo.
Posteriormente, Karina García decide entrevistar a la joven, que está conmovida al estar al lado de uno de sus ídolos.
¿Qué habló Karina García con la fanática de Kris R?
La paisa decidió preguntarle a la seguidora del cantante cómo se sentía, a lo que esta sin poder casi hablar le señaló que se sentía demasiado bien.
Karina García intentó tranquilizarla y debido a que esta no podía decir nada del shock en el que estaba, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia le dijo que siguiera abrazando a Kris R sin problema que ella no era celosa, a lo que el artista se río.
El cantante al verla así le pidió que se estuviera con ellos toda la noche y hasta le preguntó qué quería tomar.
Tras este momento, varios fanáticos de la pareja reaccionaron y los llenaron de elogios por la forma en que trataron a la joven y lo cordiales que fueron con ella.
Otros no tardaron en seguir criticando su relación y detallar que no hacen buena pareja.
Mientras tanto, los famosos siguen haciendo caso omiso a las críticas disfrutando de su relación y trabajando en sus respectivos proyectos, con los que esperan seguir cautivando a sus millones de fanáticos en redes sociales.