¿Sabías que Maluma no se llama Maluma? Aquí la historia detrás de su nombre

Maluma explicó en un antiguo video de una entrevista, cómo nació su nombre artístico y cuál es su significado real.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
El nombre “Maluma” surge de la unión de las primeras sílabas de Marlli, Luis y Manuela, los nombres de su familia.
El nombre “Maluma” surge de la unión de las primeras sílabas de Marlli, Luis y Manuela, los nombres de su familia. Foto: AFP - Martin Bernetti

En redes sociales volvió a tomar fuerza un video del pasado que arrancó sonrisas y despertó curiosidad entre los fanáticos de Maluma en el que contaba una anécdota que durante mucho tiempo generó confusión, muchas personas pensaban que “Maluma” era una palabra de origen indígena.

¿De dónde salió realmente el nombre Maluma?

El intérprete, cuyo nombre de nacimiento es Juan Luis Londoño Arias, tenía claro desde el inicio que necesitaba un nombre que sonara fuerte, corto y fácil de recordar.

Sin embargo, la elección no fue producto únicamente de una estrategia de mercadeo. En el video viral, el artista explicó que el nombre surgió como un homenaje a las personas más importantes de su vida.

Lejos de tratarse de una palabra sin significado, “Maluma” es la combinación de las primeras sílabas de los nombres de su madre, su padre y su hermana.

Su mamá se llama Marlli, su papá Luis y su hermana Manuela. Al unir “Ma”, “Lu” y “Ma”, nació el nombre que hoy identifica a una de las figuras más influyentes del pop urbano latino.

¿Cuál fue la historia detrás del nombre Maluma?

Cuando comenzó a darse a conocer, muchos seguidores debatían si el nombre era simplemente una fórmula pegajosa pensada para conquistar el mercado, algunos incluso especulaban sobre posibles raíces indígenas o significados ocultos.

Maluma ha revolucionado las redes sociales por su look sin barba.
Maluma se llama realmente Juan Luis Londoño Arias. Foto: AFP - Jason Méndez

Para él, la familia ha sido un pilar esencial desde sus inicios, y quiso que su carrera llevara impreso ese respaldo emocional, el nombre se convirtió así en un recordatorio permanente de quiénes estuvieron presentes antes de los escenarios, los premios y los reconocimientos internacionales.

¿Cómo influyó esta decisión de llamarse Maluma en su identidad artística?

Hoy en día, Maluma es un nombre que trasciende fronteras y figura en los principales listados musicales del mundo, la decisión tomada al inicio de su carrera terminó convirtiéndose en una marca sólida y reconocible.

Maluma, cantante colombiano de género urbano
Maluma explicó en un antiguo video cómo nació su nombre. (Foto: John Nacion/Getty Images/AFP)

La reaparición del video no solo generó risas por la confusión inicial sobre el supuesto origen indígena del nombre, sino que recordó a los fanáticos que detrás del personaje artístico hay una historia construida con apoyo, cariño y lealtad familiar.

