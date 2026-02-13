Los participantes se convierten en artistas en la prueba de beneficio y castigo de La Casa de los famosos

Los participantes de La casa de los famosos Colombia 3 vivieron una interesante prueba de beneficio y castigo en la que debían sacar sus dotes artísticos.

Los famosos dependen del público en la prueba de beneficio y castigo. (Foto Canal RCN)

¿De qué se trataba la prueba de beneficio y castigo en La casa de los famosos Colombia 3?

Por equipos, los habitantes replicaron una pintura con los materiales que el Jefe les permitió usar.

El reto debía completarse en un tiempo determinado y el público es el encargado de elegir al equipo ganador mediante votaciones en redes sociales.

Aunque el beneficio no fue revelado, se sabe que resultará clave para ambos cuartos, que atraviesan momentos de tensión y diferencias internas.

En el cuarto Calma se presentó un fuerte enfrentamiento entre Juanse Laverde y Tebi Bernal que por poco se sale de control.

Mientras tanto, en Tormenta hubo un distanciamiento entre Campanita y Alejandro Estrada, quien sospecha que Campanita y Lorena Altamirano actúan como infiltrados llevando información de un lugar a otro.

Estos conflictos han mantenido el ambiente cargado en la casa, sumado a las rivalidades declaradas entre Beba, Valentino y Mariana contra Karola y Alexa Torrex, quienes no pierden oportunidad para cruzar declaraciones y señalamientos.

¿Juanse Laverde y Alexa Torrex se enfrentaron por Beba en La casa de los famosos Colombia 3?

Además, los líderes Juanse Laverde y Alexa Torrex protagonizaron un rifirrafe por el famoso que debe salir de la placa de nominados.

Alexa se siente traicionada porque asegura que Juanse quiere devolverle el gesto a Beba, salvándola como ella lo hizo cuando fue líder.

Sin embargo, Laverde afirmó que aún no tiene decidido a quién salvará y que su criterio no depende de presiones externas.

Incluso señaló que Alexa es manipuladora y mentirosa, pues acomoda las situaciones a su favor.

Con esta tensión, la decisión de Juanse se convierte en un punto clave que podría alterar la dinámica de la casa y profundizar las divisiones existentes.

Hoy se conocerá la placa definitiva tras revelarse al salvado por los líderes, y será el público el encargado de decidir quién abandona la competencia.