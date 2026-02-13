Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Liendra le hizo lujoso regalo a Dani Duke por el Día de San Valentín; ¿de qué se trata?

La Liendra celebró San Valentín junto a Dani Duke con un regalo exclusivo que generó revuelo en redes sociales.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
La Liendra sorprende a Dani Duke.
La Liendra sorprende a Dani Duke con un regalo de San Valentín. (Foto Canal RCN)

El creador de contenido Mauricio Gómez, conocido como La Liendra, sorprendió con un lujoso regalo a su pareja Dani Duke por el día de San Valentín.

La Liendra le celebró San Valentín a Dani Duke con una extravagante joya.
La Liendra le celebró San Valentín a Dani Duke con una extravagante joya personalizada. (Foto Canal RCN)

¿Qué le regaló La Liendra a Dani Duke de San Valentín?

Mediante sus historias de Instagram, el influenciador confesó que quería obsequiarle algo especial en esta fecha, por lo que pensó en un anillo inspirado en uno de los personajes de sus series de televisión favoritas.

En una parodia, La Liendra mostró cómo “ayudaba” en la fabricación de la joya y el proceso para personalizarla al máximo.

El anillo, elaborado en oro de 18 kilates con incrustaciones de rubí y diamantes, dejó ver el nivel de detalle y lujo que quiso plasmar en el obsequio.

Aunque no reveló el precio, el regalo dejó claro que se trataba de una pieza costosa y exclusiva.

¿La Liendra donó las ganancias de sus documentales?

El creador de contenido anunció que donaría 1000 kits escolares a niños vulnerables del Quindío, su tierra natal.

Aunque muchos aplaudieron la iniciativa, otros criticaron que no destinara esos recursos a causas que consideraban más urgentes.

La Liendra respondió asegurando que su decisión no solo benefició a los niños, sino que también generó empleo al contratar a terceros para la logística.

Aun así, reconoció que las reacciones le dejaron un sinsabor y que, en ocasiones, es mejor realizar este tipo de obras de manera más discreta.

El influenciador ha demostrado que, pese a las controversias, sigue firme en sus proyectos.

Su última producción audiovisual generó polémica al abordar la historia de un 4s3sin0 colombiano, pero él aseguró que continuará creando esta clase de contenido documental.

Asimismo, Dani Duke hizo una inesperada revelación sobre su futuro sentimental junto a La Liendra.

La creadora de contenido insinuó que este puede ser un buen año para convertirse en mamá, lo que generó expectativas entre sus seguidores sobre si la pareja se está preparando para dar este importante paso.

La Liendra emociona las redes.
La Liendra emociona las redes con tierno gesto para Dani Duke. (Foto Canal RCN)
