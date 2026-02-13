Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luisa Fernanda W revela tips para mantener paz en su hogar

Luisa Fernanda W compartió los hábitos más importantes con los que mantiene su casa en calma y libre de dramas.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Luisa Fernanda W aseguró que establece momentos de silencio diario para cuidar la armonía en casa.
Luisa Fernanda W aseguró que establece momentos de silencio diario para cuidar la armonía en casa. Foto Canal RCN

A través de sus redes sociales, Luisa Fernanda W compartió una serie de reflexiones y hábitos que, según explicó, le han ayudado a mantener su casa como un lugar de calma y equilibrio.

Para ella, el hogar no es solo un espacio físico, sino un refugio emocional, en sus palabras, es el sitio donde se descansa, se recargan energías y se construyen momentos en familia.

¿Por qué para Luisa Fernanda W es tan importante el silencio en casa?

Uno de los consejos que más llamó la atención fue la necesidad de tener, al menos una vez al día, un momento de silencio consciente, no se trata solo de apagar el televisor o guardar el celular, sino de crear un espacio donde la mente pueda aquietarse.

Así logró Luisa Fernanda W construir su marca sin tercerizar su contenido.
Luisa Fernanda W evita que los conflictos externos entren en su espacio personal. (Foto Jason Koerner/AFP)

También habló de la importancia de no permitir que los conflictos externos crucen la puerta. Para ella, los dramas, las discusiones innecesarias o las preocupaciones que no aportan soluciones generan una carga que altera la armonía del entorno.

La reflexión conectó con muchos de sus seguidores, quienes coincidieron en que el ambiente de una casa impacta profundamente el bienestar emocional de quienes la habitan.

¿Cómo influye el orden de Luisa Fernanda W en la tranquilidad mental?

Reconoció que puede parecer una obsesión, pero explicó que para ella cada objeto debe tener un lugar específico, esta práctica, afirmó, reduce el ruido visual y contribuye a que el espacio se perciba más ligero y organizado.

Mantener superficies despejadas, cuidar los detalles y evitar la acumulación innecesaria son acciones que, desde su experiencia, marcan una diferencia notable en la percepción del espacio.

En su mensaje, Luisa Fernanda W aclaró que no busca proyectar una imagen de perfección, por el contrario, enfatizó que su intención es ser consciente de cómo quiere vivir y de qué tipo de energía desea cultivar en su entorno familiar.

¿Puede un hogar convertirse en un verdadero refugio según Luisa Fernanda W?

Luisa fue clara al afirmar que la paz doméstica no surge de manera automática, es el resultado de decisiones constantes y de la intención de construir un ambiente sano, desde establecer límites frente a las tensiones externas hasta dedicar unos minutos al silencio, cada hábito aporta a la tranquilidad general.

¿Qué le dijeron a Luisa Fernanda W?
Para Luisa Fernanda W pequeños hábitos cotidianos marcan la diferencia en la tranquilidad del hogar. / (Foto del Canal RCN)

Con pequeños gestos cotidianos y una visión clara de lo que quiere para su familia, la influenciadora mostró que la calma no es cuestión de perfección, sino de intención.

