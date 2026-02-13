Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Liendra respondió visiblemente afectado a las críticas por su donación económica

La Liendra reaccionó a las críticas que ha recibido tras contar los detalles de su donación

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La Liendra respondió a criticas tras su donación millonaria
La Liendra se pronunció por críticas a su aporte económico. (Foto: Canal RCN y Feepik)

Mauricio Gómez, conocido como La Liendra, se cansó de las críticas que estaba recibiendo tras contar que tenía un dinero destinado para donar, por lo que decidió pronunciarse a través de sus redes sociales.

¿Qué dijo La Liendra tras recibir críticas por su donación?

Recientemente, el influencer colombiano compartió en sus redes sociales, junto a su novia Dani Duke, que gracias a sus documentales había reunido 100 millones de pesos para regalar.

Tras la noticia, el creador de contenido habría recibido comentarios negativos e incluso amenazas por parte de algunos internautas, lo que generó una reacción en La Liendra, quien decidió responder a través de un video.

La Liendra, quien suele realizar transmisiones en vivo para reaccionar a diferentes situaciones, esta vez sorprendió al compartir un video en el que se muestra afectado.

La Liendra respondió a criticas tras su donación millonaria
La Liendra se pronunció por críticas a su aporte económico. (Foto: Canal RCN)

Aunque no es la primera vez que reacciona a los comentarios que ha recibido, en esta ocasión sorprendió al no decir ninguna palabra; solo mostró un gesto y escribió lo que piensa al respecto.

¿Qué dijo La Liendra tras las críticas por su donación?

En un video publicado en su cuenta de TikTok, se ve al creador de contenido con expresión de decepción mientras responde a los comentarios negativos que recibió tras anunciar una donación de 100 millones para educación.

“No entiendo por qué me insultan. Vamos a donar los 100 millones en educación; sé que muchas personas lo necesitan, pero creo que me están exigiendo más”, escribió.

Como era de esperarse, el video de La Liendra generó nuevas reacciones entre los usuarios en esta red social, quienes dejaron comentarios como: “¿Le doy un consejo? Si va a hacer algo de corazón, hágalo en silencio, que solo lo sepa usted y verá que así es mejor”.

La Liendra respondió a criticas tras su donación millonaria
La Liendra se pronunció por críticas a su aporte económico. (Foto: Canal RCN)

Mientras otros le recordaron al influencer que de pronto no era la prioridad donde iba a donar sino a lo que esta viviendo una región del país: “Lo que pasa es que anunciaste y la mayoría de las personas respondieron a lo que en este momento es prioridad y es la emergencia en Córdoba”.

Sin embargo, en otros videos, La Liendra mostró que sí llevó a cabo la labor social que había anunciado previamente.

 

