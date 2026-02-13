Jay y Karola protagonizan beso inesperado y así reaccionaron Mariana y Beba en La casa de los famosos

Las emociones continúan aumentando dentro de La casa de los famosos Colombia 3, luego de un inesperado momento protagonizado por Jay Torres y Karola que terminó generando diversas reacciones entre los participantes, especialmente por la actitud que mostraron Beba y Mariana Zapata.

¿Qué pasó entre Karola y Jay Torres en La casa de los famosos Colombia?

Durante un momento de recocha en el que varios participantes de la tercera temporada se encontraban reunidos en una misma zona de la casa, Jay Torres y Karola comenzaron a bromear entre ellos mientras conversaban frente a frente.

En medio del gesto, surgió la idea de que ambos se dieran un beso, lo que generó inmediata expectativa entre quienes estaban presentes.

Los demás famosos reaccionaron con gritos y reacciones de emoción al ver el inesperado momento, mientras se acercaban para observar de cerca lo que sucedería.

Jay Torres y Karola sorprendieron con beso; así reaccionaron Mariana y Beba. (Fotos: Canal RCN)

Fue entonces cuando Juanda Caribe intervino y se aproximó a ambos para intentar juntarlos y provocar el beso.

Jay Torres cerró los ojos esperando el momento, pero Karola movió la cabeza hacia un lado, por lo que el beso terminó siendo en la mejilla y no en la boca como muchos esperaban.

La situación generó risas entre los presentes, quienes reaccionaron con sorpresa y emoción, mientras Juanda Caribe señalaba que ambos habían “fallado”.

¿Cómo reaccionaron Beba y Mariana Zapata tras el beso de Karola y Jay Torres?

Después de lo ocurrido, las cámaras captaron las reacciones de Beba y Mariana Zapata, quienes llamaron la atención por sus expresiones faciales.

Aunque ninguna de las dos dijo palabras en ese instante, sus gestos fueron interpretados por varios como una reacción evidente ante la situación que acababa de suceder.

Las imágenes dejaron ver a ambas con gestos serios y expresiones de molestia ante lo sucedido pues ninguna pronunció ninguna palabra, pero si presenciaron el inesperado momento.

La reacción evidente de ambas, especialmente en medio del interés que ha generado Jay Torres dentro de La casa, donde ha despertado admiración entre varias participantes, entre ellas Mariana e incluso Beba.

Anteriormente, el Jay también había protagonizado momentos cercanos con Sara Uribe y, tras su salida, ahora ha compartido nuevas interacciones con Karola.