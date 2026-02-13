El actor y cantante Juan Palau recibió una visita muy importante en La casa de los famosos Colombia por medio de la dinámica de 'Congelados'.

¿Quién visitó a Juan Palau en La casa de los famosos Colombia?

Los participantes de La casa de los famosos Colombia recibieron el tercer 'Congelados' de familiares en la competencia, el cual también conmovió a muchos.

Esta tercera visita fue para el artista Juan Palau, quien recibió a su padre Héctor, quien lució muy elegante y le dedicó emotivas palabras de aliento.

"Estamos felices, orgullosos, con el corazón grande de verte aquí al lado de tantos estos famosos", le dijo.

Le contó que su abuela aprendió a votar por él a través de la página web y hasta pone alarmas para poder votar todo el tiempo y apoyarlo.

Asimismo, le destacó que se sienten muy contentos de que él sea fiel a sus principios y juegue como él lo considere necesario.

También les habló a los demás participantes mencionándoles que se sientan muy orgullosos por cómo entretienen a toda Colombia y a diferentes países.

Finalizó su visita dejándole un regalo del milagroso de Buga, destacando lo fervorosos que son a este.

¿Cómo reaccionó Juan Palau tras su visita en La casa de los famosos Colombia?

El cantante Juan Palau no pudo contener las lágrimas con cada palabra de su padre y una vez El Jefe le autorizó moverse este no dudó en romper en llanto y mostrarse muy conmovido.

Sus compañeros lo felicitaron y le resaltaron el gran padre que tiene, además lo mucho que los conmovió.

Por su parte, una vez el padre del cantante fue al set con Carla Giraldo y Marcelo Cezán, la presentadora se mostró muy sensible y entre lágrimas destacó que la conmovió mucho las palabras de apoyo que le brindó al participante.

Recordemos que la primera visita fue para Manuela Gómez, quien recibió el apoyo de su hija Samantha y su expareja Juan Pablo Restrepo, quien la sorprendió al proponerle matrimonio.

La Segunda visita fue para el comediante Juanda Caribe, quien recibió a su esposa Sheila Gándara y su hija Victoria, a quienes al ver no pudo contener el llanto.