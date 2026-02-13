Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

¡Congelados! Juan Palau se quebró tras recibir emotiva visita de su papá; hasta Carla lloró

El padre de Juan Palau le dedicó emotivas palabras al artista tras entrar a La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Juan Palau en La casa de los famosos Colombia
Juan Palau tuvo su congelado en La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

El actor y cantante Juan Palau recibió una visita muy importante en La casa de los famosos Colombia por medio de la dinámica de 'Congelados'.

Artículos relacionados

¿Quién visitó a Juan Palau en La casa de los famosos Colombia?

Los participantes de La casa de los famosos Colombia recibieron el tercer 'Congelados' de familiares en la competencia, el cual también conmovió a muchos.

juan palau recibe visita en la casa de los famosos

Esta tercera visita fue para el artista Juan Palau, quien recibió a su padre Héctor, quien lució muy elegante y le dedicó emotivas palabras de aliento.

"Estamos felices, orgullosos, con el corazón grande de verte aquí al lado de tantos estos famosos", le dijo.

Le contó que su abuela aprendió a votar por él a través de la página web y hasta pone alarmas para poder votar todo el tiempo y apoyarlo.

Asimismo, le destacó que se sienten muy contentos de que él sea fiel a sus principios y juegue como él lo considere necesario.

También les habló a los demás participantes mencionándoles que se sientan muy orgullosos por cómo entretienen a toda Colombia y a diferentes países.

Finalizó su visita dejándole un regalo del milagroso de Buga, destacando lo fervorosos que son a este.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Juan Palau tras su visita en La casa de los famosos Colombia?

El cantante Juan Palau no pudo contener las lágrimas con cada palabra de su padre y una vez El Jefe le autorizó moverse este no dudó en romper en llanto y mostrarse muy conmovido.

Sus compañeros lo felicitaron y le resaltaron el gran padre que tiene, además lo mucho que los conmovió.

Por su parte, una vez el padre del cantante fue al set con Carla Giraldo y Marcelo Cezán, la presentadora se mostró muy sensible y entre lágrimas destacó que la conmovió mucho las palabras de apoyo que le brindó al participante.

Artículos relacionados

Recordemos que la primera visita fue para Manuela Gómez, quien recibió el apoyo de su hija Samantha y su expareja Juan Pablo Restrepo, quien la sorprendió al proponerle matrimonio.

La Segunda visita fue para el comediante Juanda Caribe, quien recibió a su esposa Sheila Gándara y su hija Victoria, a quienes al ver no pudo contener el llanto.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Votaciones en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Votaciones abiertas en La casa de los famosos: así puedes apoyar a tu favorito

Te mostramos cómo evitar que tu participante favorito abandone La casa de los famosos Colombia 2026.

Beneficio y castigo en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Llegó la primera función de cine y un fuerte castigo a La casa de los famosos

La prueba de beneficio y castigo se llevó a cabo entre Calma y Tormenta en La casa de los famosos Colombia.

Juanse, Alexa y Valentino en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Alexa y Juanse salvaron a Valentino en La casa de los famosos, así quedó la placa

Así quedó la placa tras la salvación de Alexa y Juanse a Valentino en La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Isabella Ladera presumiendo su embarazo Talento internacional

Isabella Ladera causa sensación al lucir su avanzado estado de embarazo en traje de playa

Isabella Ladera compartió una fotografía donde dejó ver su avanzado estado de embarazo.

El nombre “Maluma” surge de la unión de las primeras sílabas de Marlli, Luis y Manuela, los nombres de su familia. Maluma

¿Sabías que Maluma no se llama Maluma? Aquí la historia detrás de su nombre

Drake desata controversia por compra millonaria de objeto que perteneció a Pablo Escobar Talento internacional

Drake desata controversia por compra millonaria de objeto que perteneció a Pablo Escobar

Florinda Meza y Chespirito Talento internacional

Florinda Meza ha estrenado su documental 'Atrévete a vivir' donde desmiente bioserie de Chespirito

No retocar tus extensiones a tiempo puede traer graves consecuencias, dice especialista Salud y Belleza

Experto revela las graves consecuencias de no retocar a tiempo las extensiones