Los influenciadores Alexa Torrex y Juanse Laverde conservaron el poder de la salvación en La casa de los famosos Colombia luego de una prueba contra los creadores de contenido Valentino y Beba.

¿Cómo usaron Alexa Torrex y Juanse Laverde su salvación en La casa de los famosos Colombia este 13 de febrero?

Los líderes de la semana Alexa Torrex y Juanse Laverde tenían como parte de sus beneficios el poder de la salvación, el cual conservaron tras ganar la prueba en la noche de este jueves 12 de febrero contra Valentino y Beba, quienes fueron los dos elegidos por parte de su equipo Calma, debido a que esta semana El Jefe los puso a competir por cuartos.

En la gala de este viernes 13 de febrero, los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán les preguntaron a los influenciadores qué decisión habían tomado luego de haber tenido varias diferencias entre ellos.

Recordemos que, según acordaron Alexa Torrex iba a tener el poder de nominación y en caso de que ganaran Juanse Laverde iba a tener el poder de salvación sin que el otro refutara.

Sin embargo, tuvieron una fuerte discusión luego de que Alexa sospechara que él iba a salvar a Beba, a quien ella nominó, indicando que habían acordado que él no iba a salvar a quien ella salvara, pero Juanse detalló que él nunca se comprometió a eso.

Carla Giraldo y Marcelo Cezán señalaron que si llegaban a salvar a Beba su poder se anulaba porque Alexa lo había cantando en dos ocasiones.

Pese a sus diferencias, Juanse Laverde decidió salvar a Valentino, detallando que lo sacaba de placa porque era de los nominados con quién más tenía cercanía, algo que nunca pensó en decir.

¿Quiénes quedaron en la placa de nominados en La casa de los famosos Colombia este 13 de febrero?

Con esta salvación, quienes luchan para no salir de la competencia son los siguientes participantes: Manuela Gómez, Juan Palau, Eidevin, Alejandro Estrada, Maiker, Jay Torres y Beba.

Por el momento, los líderes están encargados de realizar las preguntas del brunch de nominados que se hace el domingo en la mañana, previo a la jornada de eliminación, donde conoceremos al participante que abandonará el juego.