Línea de vida de Lorena Altamirano en La casa de los famosos; habló de la ausencia de su padre

La actriz Lorena Altamirano reveló los momentos que más han marcado su vida en La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Lorena Altamirano en La casa de los famosos Colombia
Lorena Altamirano abrió su corazón en La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

L actriz Lorena Altamirano, esposa del 'Flaco' Solórzano', dio detalles sobre su vida en La casa de los famosos Colombia luego de haber estado en la sección 'La línea de la vida' con la presentadora Carla Giraldo.

¿Cómo fue la infancia de Lorena Altamirano?

Lorena Altamirano nació en 1990 y creció junto a su madre, quien asumió su crianza ante la ausencia de su padre, que no respondió por ella.

Durante su infancia vivió en Cali, en un sector que, según ha contado, limitaba su posibilidad de salir a jugar con otros niños, por lo que pasaba la mayor parte del tiempo en casa.

En la adolescencia, su etapa escolar estuvo marcada por dificultades relacionadas con su imagen física, lo que le generó inseguridad. Indicó que nunca habló de esa situación con nadie, ni siquiera con su madre, debido a que siempre ha manejado sus procesos de forma independiente.

loarena altamirano habla de su infancia

En el año 2000, su madre le propuso ingresar a estudiar actuación, ella aceptó y, a partir de esa experiencia, comenzó a sentirse con mayor confianza. Sin embargo, señaló que continuaba enfrentando vacíos personales relacionados con la ausencia de su padre.

En el 2006 vivió un episodio que recordó como incómodo, cuando se encontraba junto a su madre y notó la insistencia de la mirada de un hombre. Posteriormente, su madre le confesó que se trataba de su padre biológico.

¿En qué momento cambió la vida de Lorena Altamirano?

Al finalizar sus estudios en actuación, Lorena Altamirano inició formación como auxiliar de vuelo y trabajó durante un año en el aeropuerto, pero se dio cuenta que esa actividad no correspondía a su proyecto personal.

En el 2014 retomó la actuación y ese mismo año conoció a su pareja, el actor Flaco Solórzano, quien, según ha señalado, influyó en su proceso al reconocer sus capacidades.

lorena altamirano habla del momento que cambio su vida

Un año después, en 2015, decidió estudiar producción audiovisual, formación con la que dio inicio a su carrera como productora.

Al hablar de su presente, Lorena definió su historia con la palabra “resiliencia” y afirmó que su participación en La casa de los famosos Colombia representa una oportunidad para ampliar su reconocimiento ante el público.

