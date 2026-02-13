Kris R. celebró su cumpleaños y dejó ver románticas fotos junto a Karina García: “la gente que quiero”

Kris R. sorprendió a sus seguidores tras compartir una emotiva publicación en sus redes sociales en la que dejó ver cómo celebró recientemente su cumpleaños, acompañado de personas cercanas y especiales para él, entre ellas la creadora de contenido Karina García, con quien mantiene una relación sentimental.

¿Cómo fue el cumpleaños de Kris R junto a Karina García?

Recientemente se conoció que el cantante de Trap celebró un nuevo año de vida en Medellín, en un festejo del que comenzaron a circular varios momentos en redes sociales y que dejaron ver detalles de cómo vivió la celebración rodeado de amigos y seres queridos.

Karina García también compartió en sus redes sociales algunos instantes del evento, mostrando parte de estos detalles y la evidente cercanía que hay entre ambos durante la celebración.

Sin embargo, fue el propio Kris R. quien decidió publicar un carrusel de fotografías en su cuenta oficial de Instagram, donde suma más de un millón de seguidores.

Kris R. compartió momentos de su cumpleaños junto a Karina García. (Foto: Canal RCN)

En la imagen principal aparece junto a Karina García a quien le da un beso en la cabeza mientras él sostiene un pastel de cumpleaños.

El artista también incluyó otras fotografías del evento en las que se observa a varias personas que asistieron a la celebración, imágenes tomadas durante la fiesta y algunos recuerdos personales, como una fotografía de él cuando era niño que estaba en uno de los pasteles del cumpleaños.

"Un año más de vida con la gente que quiero! Y salimos con “MIL D AURA” rompiendo feo feo!! Y el lunes les anunció la fecha del álbum…"

¿Cuál fue la reacción de Karina García a la publicación de Kris R.?

Y había otra con el tradicional letrero de “feliz cumpleaños”. Finalmente, hay una imagen en donde aparece Karina y Kris R protagonizando un romántico beso que llamó la atención de sus seguidores.

Tras la publicación, los comentarios no se hicieron esperar y varios internautas dejaron mensajes de felicitación dirigidos al artista.

Entre ellos destacó el mensaje de Westcol, quien reaccionó con un curioso comentario que rápidamente generó respuestas: “Lo veo muy estresado bro… ¿qué tienes?”.

Por su parte, Karina García también respondió públicamente con un mensaje cariñoso en el que escribió: “Mi cumpleañero hermosho, me encantas”, acompañando de un emoji de amor, también generando unas reacciones por lo enamorados que se ven.