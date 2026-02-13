Karen Sevillano tuvo inesperada reacción al congelado de Juanda Caribe en La casa de los famosos

La presentadora del After, Karen Sevillano, reaccionó al emotivo congelado que recibió Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia 3.

Karen Sevillano habló del emotivo congelado de Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Karen Sevillano al congelado de Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia 3?

Karen junto a su compañera Vicky Berrío hablaron en ¿Qué hay pa’ dañar? del momento y de la reacción del humorista que no pudo contener las lágrimas al ver a su pequeña hija.

Karen comentó que Juanda se movió al igual que Manuela Gómez y que cada vez más están irrespetando esa regla de no moverse.

Luego de la visita, Juanda recibió el apoyo de sus compañeros que también quedaron conmovidos con la situación.

Vicky, por su parte, bromeó con el mensaje que dejó la esposa de Juanda y por repetir la palabra “excelente” muchas veces.

Los internautas también quedaron desconcertados por los castigos impuestos por El Jefe, pues consideran que Juanda merecía un castigo como lo hicieron con Manuela Gómez.

Esta noche Juan Palau vivirá el congelado y los seguidores están atentos a si se moverá o no durante la actividad.

¿Qué análisis hizo Sofía Avendaño sobre La casa de los famosos Colombia 3?

En esta misma edición del programa, las presentadoras estuvieron acompañadas de la exparticipante Sofía Avendaño, quien compartió su visión sobre la dinámica actual de la competencia.

La modelo aseguró que muchos participantes necesitan despertar y ser conscientes del lugar en el que están, dejando de lado la preocupación por cómo los perciben afuera.

Avendaño recordó sus propios enfrentamientos con Valentino Lázaro, a quien calificó como inteligente, pero con un desempeño por debajo de lo esperado.

Sus palabras reflejan que, más allá de los conflictos, los participantes tienen la oportunidad de generar contenido desde la autenticidad y la creatividad, sin necesidad de recurrir siempre a las discusiones.

Además, la creadora de contenido fue contundente al señalar que tiene a cuatro participantes entre sus menos favoritos, asegurando que están de sobra en el programa y no le aportan mucho.

Según Sofía, se siente aburrida de Juanse Laverde, Lorena Altamirano, Maiker y Eidevin, pues considera que no generan mucha diferencia en el rumbo del juego.