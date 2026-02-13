Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Alejandro Estrada protagonizó enfrentamiento con Campanita en La casa de los famosos Colombia; esto pasó

Alejandro Estrada marcó distancia con Campanita tras un tenso momento en La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Alejandro Estrada discutió con Campanita.
Alejandro Estrada discutió con Campanita por Lorena Altamirano. (Fotos Canal RCN)

Campanita y Alejandro Estradase distanciaron luego de un cruce de palabras en el que se dijeron que no confiaban el uno del otro.

Alejandra Estrada y Campanita.
Alejandra Estrada y Campanita se distancian. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados

Luego de la prueba de salvación ganada por Juanse Laverde y Alexa Torrex los ánimos quedaron arriba y en la habitación Tormenta se notó.

¿Por qué discutieron Alejandro Estrada y Campanita en La casa de los famosos Colombia 3?

Campanita se le acercó a Alejandro Estrada para decirle que Lorena Altamirano no se sentía bien por lo que le dijo Alejandro de que era una infiltrada en la habitación que está llevando información de un lugar al otro.

Campanita alegó que deberían contarle las decisiones del equipo a Lorena, pero Manuela y Alexa intervinieron recordando que la misma Lorena había dicho tener mucha afinidad con Juanse y Mariana, que hacen parte del otro equipo, lo que les parecía riesgoso.

Artículos relacionados

Campanita no estuvo de acuerdo y afirmó que sin confianza no hay nada. Manuela insinuó que Campanita se siente más representado por la otra habitación y Alejandro, molesto, le dijo que no confiara más en él ni lo tuviera en cuenta en sus estrategias.

Campanita respondió que no lo hará y menos ahora por lo que le están haciendo a Lorena.

Manuela le reclamó diciendo que Campanita es de esos jugadores que solo aparecen en las victorias, pero no en las derrotas.

Estas diferencias muestran que cada jugador vive la experiencia desde su propia perspectiva, y que las emociones pueden ser tan determinantes como las decisiones estratégicas.

Los famosos tienen una prueba de beneficio y castigo en la que el arte y la creatividad son esenciales.

En equipos, los participantes deben pintar cuadros que pondrán a prueba su capacidad de trabajar juntos.

Además, anoche, Juanda Caribe recibió la visita de su esposa y su hija en un congelado que lo llevó a las lágrimas, pero también lo recargó emocionalmente para seguir en competencia.

Artículos relacionados

¿Quiénes están en la placa parcial de nominados de La casa de los famosos Colombia 3?

Hoy conoceremos al salvado por los líderes Juanse Laverde y Alexa Torrex, lo que modificará la placa y dejará una definitiva.

Por ahora, Beba, Jay Torres, Juan Palau, Miker Smith, Manuela Gómez, Valentino Lázaro, Eidevin y Alejandro Estrada se encuentran en peligro de abandonar la competencia.

Sin embargo, uno de ellos será salvado y podrá tener una semana más en la casa más famosa del país.

Alejandro Estrada y Campanita ponen en tensión.
Alejandro Estrada y Campanita ponen en tensión la habitación Tormenta. (Fotos Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Juanse Laverde se molesta por sus diferencias. La casa de los famosos

Juanse Laverde se sinceró tras su discusión con Alexa Torrex y dejó clara su postura sobre la salvación

Juanse Laverde habló con Lorena Altamirano sobre su enfrentamiento con Alexa Torrex y aseguró que no hubo ningún acuerdo previo.

Eidevin confiesa que no soporta la actitud de Nicolás Arrieta La casa de los famosos

Eidevin confiesa que no soporta la actitud de Nicolás Arrieta en La casa de los famosos

Eidevin López rompió el silencio y reveló que no está dispuesto a aceptar la actitud de Nicolás Arrieta en La casa de los famosos.

Sofía Avendaño arremete contra Valentino. Sofía Avendaño

Sofía Avendaño reveló su top de "muebles" en La casa de los famosos y lanzó indirecta a Valentino

Sofía Avendaño sorprendió al revelar quiénes son los "muebles" de esta temporada y lanzó un dardo directo a Valentino Lázaro.

Lo más superlike

Reconocido actor de Marvel desata rumores de relación con una modelo 30 años menor Viral

Reconocido actor de Marvel desata rumores de relación con una modelo 30 años menor

El actor de Marvel fue visto junto a una joven modelo en el Super Bowl y desató rumores de una posible relación.

Kris R. y Karina García Karina García

Kris R. revela cómo conquistó el corazón de Karina García: "parchemonos hoy"

¿Indirecta para Karol G? Nueva canción de Feid desata teorías Karol G

¿Indirecta para Karol G? Nueva canción de Feid desata teorías: “Tenía la esperanza que fueses la última”

Ataque cerca de la vivienda de Pepe Aguilar genera preocupación Christian Nodal

Ataque cerca de la vivienda de Pepe Aguilar genera preocupación: ¿dirigido a Nodal y Ángela?

No retocar tus extensiones a tiempo puede traer graves consecuencias, dice especialista Salud y Belleza

Experto revela las graves consecuencias de no retocar a tiempo las extensiones