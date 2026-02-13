Alejandro Estrada protagonizó enfrentamiento con Campanita en La casa de los famosos Colombia; esto pasó

Campanita y Alejandro Estradase distanciaron luego de un cruce de palabras en el que se dijeron que no confiaban el uno del otro.

Alejandra Estrada y Campanita se distancian. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados Yeison Jiménez Esposa de Yeison Jiménez reaparece en redes con esta fotografía recordando al cantante: ¿cuál?

Luego de la prueba de salvación ganada por Juanse Laverde y Alexa Torrex los ánimos quedaron arriba y en la habitación Tormenta se notó.

¿Por qué discutieron Alejandro Estrada y Campanita en La casa de los famosos Colombia 3?

Campanita se le acercó a Alejandro Estrada para decirle que Lorena Altamirano no se sentía bien por lo que le dijo Alejandro de que era una infiltrada en la habitación que está llevando información de un lugar al otro.

Campanita alegó que deberían contarle las decisiones del equipo a Lorena, pero Manuela y Alexa intervinieron recordando que la misma Lorena había dicho tener mucha afinidad con Juanse y Mariana, que hacen parte del otro equipo, lo que les parecía riesgoso.

Artículos relacionados Ryan Castro Ryan Castro habría respondido a Lina Tejeiro luego de que la actriz confesara que el cantante es su crush

Campanita no estuvo de acuerdo y afirmó que sin confianza no hay nada. Manuela insinuó que Campanita se siente más representado por la otra habitación y Alejandro, molesto, le dijo que no confiara más en él ni lo tuviera en cuenta en sus estrategias.

Campanita respondió que no lo hará y menos ahora por lo que le están haciendo a Lorena.

Manuela le reclamó diciendo que Campanita es de esos jugadores que solo aparecen en las victorias, pero no en las derrotas.

Estas diferencias muestran que cada jugador vive la experiencia desde su propia perspectiva, y que las emociones pueden ser tan determinantes como las decisiones estratégicas.

Los famosos tienen una prueba de beneficio y castigo en la que el arte y la creatividad son esenciales.

En equipos, los participantes deben pintar cuadros que pondrán a prueba su capacidad de trabajar juntos.

Además, anoche, Juanda Caribe recibió la visita de su esposa y su hija en un congelado que lo llevó a las lágrimas, pero también lo recargó emocionalmente para seguir en competencia.

Artículos relacionados La casa de los famosos Juanse Laverde se sinceró tras su discusión con Alexa Torrex y dejó clara su postura sobre la salvación

¿Quiénes están en la placa parcial de nominados de La casa de los famosos Colombia 3?

Hoy conoceremos al salvado por los líderes Juanse Laverde y Alexa Torrex, lo que modificará la placa y dejará una definitiva.

Por ahora, Beba, Jay Torres, Juan Palau, Miker Smith, Manuela Gómez, Valentino Lázaro, Eidevin y Alejandro Estrada se encuentran en peligro de abandonar la competencia.

Sin embargo, uno de ellos será salvado y podrá tener una semana más en la casa más famosa del país.