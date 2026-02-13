Un reconocido actor de Marvel volvió a estar en el centro de la conversación tras aparecer públicamente junto a una joven modelo durante un evento deportivo de alto perfil.

Las imágenes, captadas en uno de los palcos del Super Bowl 2026, no tardaron en viralizarse y encendieron rumores sobre un posible nuevo romance, especialmente por la notoria diferencia de edad entre ambos.

Aunque no hubo muestras explícitas de afecto, la cercanía y coincidencia en el lugar fueron suficientes para que usuarios y medios comenzaran a especular sobre la naturaleza de su relación.

¿Quién es el reconocido actor de Marvel que tendría una relación con una modelo de 20 años?

Se trata de Tobey Maguire, recordado mundialmente por dar vida a Spider-Man en la exitosa saga de Marvel a comienzos de los años 2000.

El actor, de 50 años, fue visto en un palco VIP del estadio Levi’s Stadium, en Santa Clara, California, siguiendo el partido con actitud relajada.

Maguire ha mantenido un perfil discreto en cuanto a su vida sentimental en los últimos años. Su relación pública más reciente fue con la modelo Tatiana Dieteman, con quien salió entre 2018 y 2021. Antes de eso, estuvo casado durante nueve años con la diseñadora de joyas Jennifer Meyer, con quien tiene dos hijos.

Tobey Maguire es vinculado con joven modelo tras aparecer juntos en el Super Bowl. (Foto VALERIE MACON / AFP)

¿Quién es la posible nueva pareja del actor Tobey Maguire?

La joven que apareció junto a Maguire es Mishka Silva, una modelo e influencer estadounidense de 20 años que ya cuenta con una sólida trayectoria en la industria de la moda.

Silva asistió al evento y compartió varios momentos del Super Bowl en sus redes sociales, lo que alimentó aún más la curiosidad de sus seguidores.

En algunas de sus publicaciones se pudieron notar detalles que llamaron la atención, como la presencia de unas zapatillas Nike negras idénticas a las que llevaba Maguire, visibles en una de sus historias. Aunque la modelo no publicó fotos directas junto al actor, los indicios no pasaron desapercibidos.

Mishka Silva comenzó su carrera en el modelaje a los 14 años y actualmente trabaja con agencias reconocidas como Ford Models y DT Model Management. Además, ha colaborado con marcas internacionales y ha desfilado en eventos de moda importantes, mientras construye una comunidad cercana al millón de seguidores en redes sociales.

Por ahora, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido los rumores. Sin embargo, su aparición conjunta fue suficiente para reavivar el interés mediático en la vida personal del actor y abrir el debate en redes sobre esta posible nueva relación.