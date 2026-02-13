Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Kapo anuncia segunda fecha en Bogotá, estos son los detalles de su gira nacional

Gracias a que la venta de boletas de la primera fecha del concierto de Kapo en Bogotá fue todo un éxito, anuncia que habrá un show más en la capital

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Kapo, una de las voces más influyentes actualmente en el género urbano y afrobeats en Colombia, ¡llegó para quedarse!; ya que, tras el anuncio de su gira nacional en el país y, al ser un rotundo éxito, dio a conocer que abriría no solo una, sino dos fechas en Bogotá.

¿Cuándo será la segunda fecha del concierto de Kapo en Bogotá?

Tras realizar soldout y vender todas las boletas de la primera fecha de su concierto en Bogotá, Kapo comunicó que se llevará a cabo también un segundo show. El primero de ellos, será el 07 de marzo del 2026, mientras el segundo quedó programado para el 10 de mayo del mismo año.

¿En qué ciudades, aparte de Bogotá, se presentará Kapo durante su gira nacional?

En fenómeno musical que está conquistado escenarios, Juan David Loaiza Sepúlveda, conocido artísticamente como ‘Kapo’, sorprendió y alegró a sus fans tras el anuncio de su gira nacional “Por si alguien nos escucha Tour”; además de ello, llegará a múltiples ciudades del país, llevando su propuesta musical a nuevos públicos. Algunas de ellas serán: Pereira (8 de mayo); Cali (16 de mayo); Bucaramanga (22 de mayo) y Medellín (23 de mayo).

¿Cuál es la propuesta de Kapo en su “Por si alguien nos escucha Tour”?

Acompañado de la excelente producción de Megalive y Páramo presenta, Kapo hace la invitación a sus fans, e incluso a los que no lo son, a asistir a su gira nacional, ya que afirma que se vivirá junto a él, "una historia tan hermosa que en estos tiempos no se ve…", haciendo referencia a uno de sus sencillos más reconocidos: “OHNANA”.

¿Desde cuándo se pueden adquirir las boletaspara la gira nacional de Kapo?

Las boletas para la gira 2026 de Kapo en Colombia, incluyendo las nuevas fechas, salieron a la venta general el 28 de enero de 2026; sin embargo, también hubo preventas exclusivas iniciadas el 24 y 26 de enero. Es importante tener en cuenta que, las páginas oficiales para la compra de boletas varían de acuerdo a la ciudad; de igual forma, la verificación de disponibilidad y aforo, se hará a través de las mismas.

