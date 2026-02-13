Isabella Ladera y su pareja se muestran conmovidos tras revelar su embarazo: “Se nos dio”

Tras revelar la noticia de su embarazo, Isabella Ladera se mostró conmovida en redes. La creadora de contenido compartió en video en redes que enterneció a sus fans.

¿Cómo anunció su embarazo Isabella Ladera?

Isabella Ladera anunció su embarazo el viernes 13 de febrero de 2026, después de meses de rumores. La influencer venezolana confirmó que está esperando su segundo hijo (el primero junto a Hugo García) a través de su cuenta de Instagram.

Isabella Ladera confirma su embarazo / (Fotos de AFP y Freepik)

La pareja publicó una fotografía en la que ambos aparecen abrazados frente a un lago, sosteniendo las ecografías de su bebé. En la descripción usaron una emotiva frase que se volvió viral de inmediato:

"Mitad tuya, mitad mía ❤️ nuestro."

¿Qué ha dicho Isabella Ladera de su embarazo?

A través de su cuenta de Instagram, la modelo se mostró nostálgica tras revelar la noticia. En un video en el que aparecía junto a su pareja, abrazados, Isabella reveló que estaban preparando su embarazo desde tiempo atrás.

Mientras Hugo acaricia su estómago, Isabella se muestra sonriente y emocionada. Tras el momento, los internautas celebraron la emotividad del momento, destacando que “el bebé ya se empieza a notar”

¿Cuántos hijos tiene Isabella Ladera?

Isabella Ladera tiene una hija. Su nombre es Mía Antonella y es fruto de su relación con el influencer Isander Pérez. Ambos han sido enfáticos al expresar que su hija es la prioridad, razón por la cual han decidido mantener una relación basada en el respeto.

Isabella Ladera ha revelado cómo es su relación con su hija mayor / (Foto de AFP y Freepik)

Isabella ha destacado que su hija mayor con su hija es el eje central de su vida, y la describe frecuentemente como su motor y mejor amiga. Ladera comparte constantemente contenido con Mía. Sus seguidores están acostumbrados a ver videos donde ambas se arreglan o se maquillan.