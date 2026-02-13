Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García sorprende al confesarle algo inesperado a su hija Isabella. ¿De qué se trata?

Karina García sorprendió a su hija Isabella con una inesperada confesión durante una salida juntas, dejándola completamente impactada.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Karina García y su hija Isabella Vargas
Karina García dejó en shock a su hija Isabella tras inesperada confesión. (Fotos: Canal RCN)

Karina García sorprendió a sus seguidores al revelar, durante un live, una confesión inesperada sobre su hija Isabella.

Artículos relacionados

¿Qué le confesó Karina García a su hija Isabella?

La nueva panelista de '¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos?', Karina García, realizó un live desde su cuenta de TikTok para mostrar a sus seguidores cómo disfrutaba una noche de cena y copas junto a su hija Isabella, conocida en redes como Isa Flow.

Karina García, tras su salida de La casa de los famosos Colombia 2
Karina García hizo inesperada confesión a su hija Isabella Vargas. (Foto: Canal RCN)

En medio de la transmisión, Karina la llamó “hermana”, y la joven, emocionada, respondió que habría sido increíble si realmente lo fueran. Fue entonces cuando la influencer soltó la broma y le dijo que nunca le había contado que, en realidad, era su hermana y no su madre, asegurando en tono jocoso que era huérfana.

Sorprendida, Isa la miró con angustia por unos segundos; sin embargo, al ver que Karina rompió en carcajadas, sonrió aliviada y terminó riendo junto a ella.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron en redes a la confesión de Karina García sobre que su hija es su hermana?

En los comentarios, varios usuarios se tomaron la situación con humor y confesaron que también suelen hacer bromas similares con sus hijos por el gran parecido físico.

Otros, en cambio, señalaron que Isa no se sintió a gusto con la broma y que su expresión reflejó incomodidad durante unos segundos.

Asimismo, muchos destacaron que el parecido entre Karina García e Isa es tan impresionante que fácilmente podrían pasar por hermanas, y aseguraron que les encanta la relación de madre e hija que comparten.

Karina García y su hija Isabella Vargas
Karina García hizo broma a su hija diciéndole que eran hermanas. (Fotos: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cuántos hijos tiene Karina García?

Karina García es madre de dos hijos. A lo largo de su carrera como influencer y figura pública, ha compartido distintos momentos de su vida familiar y ha dejado ver la importancia que tienen en su día a día.

Su hija mayor es Isabella, conocida en redes sociales, y su hijo menor se llama Valentino. Ambos han aparecido en diferentes momentos de su vida pública, lo que ha permitido que sus seguidores conozcan más sobre su faceta como mamá.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luisa Fernanda W aseguró que establece momentos de silencio diario para cuidar la armonía en casa. Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W revela tips para mantener paz en su hogar

Luisa Fernanda W compartió los hábitos más importantes con los que mantiene su casa en calma y libre de dramas.

Karina García y Kris R Karina García

Así reaccionó Karina García tras fan que abrazó a Kris R llorando

La influenciadora Karina García habló con la fanática que se acercó a su novio Kris R para conocerlo.

La Liendra sorprende a Dani Duke. La Liendra

La Liendra le hizo lujoso regalo a Dani Duke por el Día de San Valentín; ¿de qué se trata?

La Liendra celebró San Valentín junto a Dani Duke con un regalo exclusivo que generó revuelo en redes sociales.

Lo más superlike

El Club AORA, es la nueva iniciativa para la expresión cultural en el FEP 2026 Bogotá

El Club AORA se consolida como uno de los espacios más esperados del FEP 2026, ¿de qué se trata?

El Club AHORA estará presente en el Festival Estéreo Picnic 2026, ofreciendo una experiencia diferente al público.

Drake desata controversia por compra millonaria de objeto que perteneció a Pablo Escobar Talento internacional

Drake desata controversia por compra millonaria de objeto que perteneció a Pablo Escobar

Karen Sevillano tuvo inesperada reacción al congelado. Karen Sevillano

Karen Sevillano tuvo inesperada reacción al congelado de Juanda Caribe en La casa de los famosos

Florinda Meza y Chespirito Talento internacional

Florinda Meza ha estrenado su documental 'Atrévete a vivir' donde desmiente bioserie de Chespirito

No retocar tus extensiones a tiempo puede traer graves consecuencias, dice especialista Salud y Belleza

Experto revela las graves consecuencias de no retocar a tiempo las extensiones