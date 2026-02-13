Karina García sorprende al confesarle algo inesperado a su hija Isabella. ¿De qué se trata?

Karina García sorprendió a sus seguidores al revelar, durante un live, una confesión inesperada sobre su hija Isabella.

¿Qué le confesó Karina García a su hija Isabella?

La nueva panelista de '¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos?', Karina García, realizó un live desde su cuenta de TikTok para mostrar a sus seguidores cómo disfrutaba una noche de cena y copas junto a su hija Isabella, conocida en redes como Isa Flow.

Karina García hizo inesperada confesión a su hija Isabella Vargas. (Foto: Canal RCN)

En medio de la transmisión, Karina la llamó “hermana”, y la joven, emocionada, respondió que habría sido increíble si realmente lo fueran. Fue entonces cuando la influencer soltó la broma y le dijo que nunca le había contado que, en realidad, era su hermana y no su madre, asegurando en tono jocoso que era huérfana.

Sorprendida, Isa la miró con angustia por unos segundos; sin embargo, al ver que Karina rompió en carcajadas, sonrió aliviada y terminó riendo junto a ella.

¿Cómo reaccionaron en redes a la confesión de Karina García sobre que su hija es su hermana?

En los comentarios, varios usuarios se tomaron la situación con humor y confesaron que también suelen hacer bromas similares con sus hijos por el gran parecido físico.

Otros, en cambio, señalaron que Isa no se sintió a gusto con la broma y que su expresión reflejó incomodidad durante unos segundos.

Asimismo, muchos destacaron que el parecido entre Karina García e Isa es tan impresionante que fácilmente podrían pasar por hermanas, y aseguraron que les encanta la relación de madre e hija que comparten.

Karina García hizo broma a su hija diciéndole que eran hermanas. (Fotos: Canal RCN)

¿Cuántos hijos tiene Karina García?

Karina García es madre de dos hijos. A lo largo de su carrera como influencer y figura pública, ha compartido distintos momentos de su vida familiar y ha dejado ver la importancia que tienen en su día a día.

Su hija mayor es Isabella, conocida en redes sociales, y su hijo menor se llama Valentino. Ambos han aparecido en diferentes momentos de su vida pública, lo que ha permitido que sus seguidores conozcan más sobre su faceta como mamá.