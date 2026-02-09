Karina García quedó en shock tras la eliminación de Sara Uribe y Marilyn Patiño, ¿qué dijo?

En la noche de este domingo 8 de febrero, se vivió una nueva eliminación en La casa de los famosos Colombia, esta vez por partida doble, pues por decisión del público, en esta oportunidad fueron dos participantes quienes se despidieron para siempre de la temporada: Sara Uribe y Marilyn Patiño.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Psicofonía de Yeison Jiménez sale a la luz a casi un mes de su muerte: escucha el audio completo

¿Cómo reaccionó Karina García tras la eliminación de Sara Uribe y Marilyn Patiño?

Como era de esperarse, la eliminación de ambas famosas causó revuelo entre los seguidores del formato, pues se trata de dos mujeres que, a lo largo de su paso por la competencia, dieron lo mejor de sí mismas para aportarle algo nuevo al juego.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Se filtra video inédito del velorio privado de Yeison Jiménez: así se veía Sonia

Una de las voces que se unió a la conversación para dar su opinión respecto a la eliminación, fue Karina García, panelista del programa '´¿Qué Hay Pa' Dañar?' dejando claro que, como muchos, también le causó sorpresa que el público tomara la decisión de sacar de la competencia a Marilyn y Sara.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en la música! Falleció reconocido músico a bordo de un crucero en extrañas circunstancias

"Definitivamente yo quedé en shock bebés, a ver, claramente tengo que ser imparcial, pero me dio duro, o sea, me dio duro la salida de Sara, me dio duro la salida de Marilyn, me parece que estaban haciendo contenido independiente de todo, pero bueno, así es el juego bebés", señaló García.

¿Qué dijo Karina García tras la eliminación de Marilyn Patiño y Sara Uribe de La casa de los famosos Colombia?

Frente a los resultados de las votaciones, la exparticipante de la segunda temporada del reality de convivencia, no dudó en señalar que, todo es absolutamente transparente y no hay preferencias por ningún participante, pues finalmente quien decide es cada una de las personas que con su voto ayudó a salvar a su dupla favorita.

Karina García opinó sobre la salida de Marilyn y Sara. Foto | Canal RCN.

Así mismo, la modelo y empresaria antioqueña, no dudó en aprovechar este espacio para agradecerle a todo su Team por el apoyo que recibe cada noche en el programa y por no dejarla sola en ningún momento, gracias a todos los que estuvieron, la pasamos espectacular hoy, el tiempo se pasó volando", agregó.

Karina García quedó en shock tras la eliminación de Marilyn y Sara de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Finalmente, la paisa insistió en que aún no podía creer la decisión de los televidentes y se despidió, no sin antes recordarles a sus seguidores que hoy nuevamente se conecten a la trasmisión en vivo de '¿Qué Hay Pa' Dañar?'.