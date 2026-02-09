Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Bad Bunny sorprendió en el metro de Nueva York cantando junto a Jimmy Fallon

Usuarios del metro de Nueva York vivieron un momento inesperado cuando Bad Bunny y Jimmy Fallon ofrecieron un show sorpresa.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Pelucas, barbas falsas y música en vivo: así fue el show viral de Bad Bunny.
Pelucas, barbas falsas y música en vivo: así fue el show viral de Bad Bunny. (AFP: Jon Kopaloff)

Bad Bunny y el presentador Jimmy Fallon, sorprendieron a decenas de viajeros con un concierto improvisado que rápidamente se apoderó de las redes sociales.

En medio del ruido habitual de Nueva York, comenzaron a sonar los primeros acordes que dejó a más de uno sin palabras y con el celular grabando el momento.

Artículos relacionados

¿Cómo ocurrió el inesperado show de Bad Bunny y Jimmy Fallon en el subway?

Disfrazados con pelucas, barbas falsas y atuendos sencillos para pasar desapercibidos, Bad Bunny y Jimmy Fallon se ubicaron en uno de los pasillos del metro sin levantar sospechas iniciales.

Al principio, los pasajeros apenas prestaban atención, pensando que se trataba de músicos callejeros más, sin embargo, bastaron unos segundos para que el talento del cantante puertorriqueño y la energía del presentador despertaran la curiosidad general.

Cuando la voz de Bad Bunny se hizo inconfundible y Fallon acompañó la dinámica con entusiasmo, el público comenzó a acercarse, y el metro dejó de ser solo un medio de transporte y se convirtió, por unos minutos, en un escenario alternativo cargado de emoción.

Artículos relacionados

¿Por qué este concierto entre Bad Bunny y Jimmy Fallon se volvió viral en cuestión de horas?

Las imágenes no tardaron en inundar plataformas como TikTok, Instagram y X, videos grabados desde distintos ángulos mostraban a personas completamente sorprendidas, algunas cantando, otras simplemente observando incrédulas cómo uno de los artistas más influyentes del mundo estaba frente a ellas, a pocos metros de distancia.

Bad Bunny ganó la categoría más importante de los Grammy.
Bad Bunny y Jimmy Fallon sorprendieron a pasajeros del metro con un concierto improvisado. (Foto KEVIN WINTER / AFP)

Fue un encuentro directo, cercano y auténtico, algo que conecta profundamente con el espíritu urbano de Nueva York, además, la complicidad entre Bad Bunny y Jimmy Fallon hizo el momento se sintiera más como una celebración colectiva que como una simple estrategia promocional.

Este tipo de apariciones refuerza la imagen de Bad Bunny como un artista capaz de romper esquemas y acercarse a su público sin filtros, incluso en una ciudad donde lo extraordinario suele convivir con lo cotidiano.

Artículos relacionados

¿Qué relación tenía este show de Bad Bunny y Jimmy Fallon con el Super Bowl 2026?

La presentación sorpresa llega en un momento clave para el cantante puertorriqueño, quien se preparaba para uno de los retos más grandes de su carrera, ser el artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026.

Bad Bunny genera incertidumbre entre sus fans.
Ambos artistas usaron disfraces para pasar desapercibidos antes de iniciar la música. (Foto Kevin Winter/AFP)

Este concierto improvisado no solo funcionaba como antesala promocional, sino también como una declaración de identidad artística y Bad Bunny demostró que, más allá de los estadios gigantes y las audiencias millonarias, sigue encontrando valor en los encuentros reales con la gente.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Johanna Fadul revela cuántos kilos perdió durante su paso por La casa de los famosos Colombia Johanna Fadul

Johanna Fadul impacta al revelar el peso con el que salió de La casa de los famosos

Johanna Fadul reveló cuántos kilos perdió durante La casa de los famosos, habló de su alimentación y de lo que extraña del reality.

Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia 2026. Sara Uribe

Hermano de Sara Uribe se pronunció tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia, esto dijo

Thomas Uribe, hermano de Sara Uribe, rompió el silencio para dar su opinión y dirigirse al público de La casa de los famosos Colombia.

Yeison Jiménez en los Premios Nuestra Tierra. Yeison Jiménez

Hermana de Yeison Jiménez lo recordó con desgarrador video en Europa: "hace 7 años"

Lina Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, se mostró conmovida al compartir este recuerdo de cuando su hermano cumplía sueños.

Lo más superlike

Marilyn Patiño confesó que no tiene problemas con Mariana Zapata. Mariana Zapata

Marilyn Patiño habló de Mariana Zapata tras su salida de La casa de los famosos: "Se montó en una película"

Marilyn Patiño reveló en el After lo que piensa de Mariana Zapata y dejó clara su postura tras quedar eliminada.

Kim Kardashian y Lewis Hamilton son vistos en comprometedor video Kim Kardashian

Kim Kardashian y Lewis Hamilton son vistos en comprometedor video

Desmienten la muerte de Diomedes Dionisio, hijo del cantante Diomedes Díaz: esto reveló Talento nacional

Desmienten la muerte de Diomedes Dionisio, hijo del cantante Diomedes Díaz: esto se reveló

¡Adiós a un referente de la televisión! Falleció reconocido periodista en las últimas horas Talento internacional

¡Adiós a un referente de la televisión! Falleció reconocido periodista en las últimas horas

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano Salud

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano