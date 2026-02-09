Bad Bunny sorprendió en el metro de Nueva York cantando junto a Jimmy Fallon

Bad Bunny y el presentador Jimmy Fallon, sorprendieron a decenas de viajeros con un concierto improvisado que rápidamente se apoderó de las redes sociales.

En medio del ruido habitual de Nueva York, comenzaron a sonar los primeros acordes que dejó a más de uno sin palabras y con el celular grabando el momento.

¿Cómo ocurrió el inesperado show de Bad Bunny y Jimmy Fallon en el subway?

Disfrazados con pelucas, barbas falsas y atuendos sencillos para pasar desapercibidos, Bad Bunny y Jimmy Fallon se ubicaron en uno de los pasillos del metro sin levantar sospechas iniciales.

Al principio, los pasajeros apenas prestaban atención, pensando que se trataba de músicos callejeros más, sin embargo, bastaron unos segundos para que el talento del cantante puertorriqueño y la energía del presentador despertaran la curiosidad general.

Cuando la voz de Bad Bunny se hizo inconfundible y Fallon acompañó la dinámica con entusiasmo, el público comenzó a acercarse, y el metro dejó de ser solo un medio de transporte y se convirtió, por unos minutos, en un escenario alternativo cargado de emoción.

¿Por qué este concierto entre Bad Bunny y Jimmy Fallon se volvió viral en cuestión de horas?

Las imágenes no tardaron en inundar plataformas como TikTok, Instagram y X, videos grabados desde distintos ángulos mostraban a personas completamente sorprendidas, algunas cantando, otras simplemente observando incrédulas cómo uno de los artistas más influyentes del mundo estaba frente a ellas, a pocos metros de distancia.

Bad Bunny y Jimmy Fallon sorprendieron a pasajeros del metro con un concierto improvisado. (Foto KEVIN WINTER / AFP)

Fue un encuentro directo, cercano y auténtico, algo que conecta profundamente con el espíritu urbano de Nueva York, además, la complicidad entre Bad Bunny y Jimmy Fallon hizo el momento se sintiera más como una celebración colectiva que como una simple estrategia promocional.

Este tipo de apariciones refuerza la imagen de Bad Bunny como un artista capaz de romper esquemas y acercarse a su público sin filtros, incluso en una ciudad donde lo extraordinario suele convivir con lo cotidiano.

¿Qué relación tenía este show de Bad Bunny y Jimmy Fallon con el Super Bowl 2026?

La presentación sorpresa llega en un momento clave para el cantante puertorriqueño, quien se preparaba para uno de los retos más grandes de su carrera, ser el artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026.

Ambos artistas usaron disfraces para pasar desapercibidos antes de iniciar la música. (Foto Kevin Winter/AFP)

Este concierto improvisado no solo funcionaba como antesala promocional, sino también como una declaración de identidad artística y Bad Bunny demostró que, más allá de los estadios gigantes y las audiencias millonarias, sigue encontrando valor en los encuentros reales con la gente.