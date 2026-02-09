Karola vivió desgarrador momento con Emiro Navarro antes de su ingreso a La casa de los famosos Colombia

A pocas horas de su ingreso a La casa de los famosos Colombia 2026, Karol Alcendra, compartió el emotivo momento en el que se despidió de Emiro Navarro, su mejor amigo, antes de dar este importante paso al ingresar a la casa más famosa del país.

¿Cómo fue la despedida de Karol Alcendra y Emiro Navarro antes de su entrada a La casa de los famosos Colombia?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida creadora de contenido ha construido una comunidad de millones de seguidores, reapareció nuevamente minutos antes de que le quitaran su celular para mostrar cómo fue la conmovedora despedida con el exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

"Yo quería hacer un video aesthetik con Emiro hablando, tú me entiendes...", dijo la joven por medio de una historia en la que, segundos después aparece Emiro y se acerca a ella para abrazarla con mucha fuerza.

"Te voy a extrañar nena", le dice el creador de contenido mientras permanece a su lado apretándola fuerte y demostrándole todo su cariño. Karol, por su parte, también le expresa todo su cariño y le dice que lo ama, y que, por supuesto, también lo va a extrañar.

Emiro y Karola protagonizaron emotiva despedida antes de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo Karol Alcendra antes de su ingreso a La casa de los famosos Colombia?

En medio del emotivo momento, Emiro, quien recientemente fue confirmado para la nueva temporada de MasterChef Celebrity, no dudó en manifestarle su amiga no solo su apoyo, sino también asegurar que ella su ganadora.

Karola mostró su emotiva despedida antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Además de compartir detalles de cómo se despidió de su mejor amigo, la creadora de contenido también mostró cómo fue el momento en el que tuvo que decirle adiós a su mamá.

"Te amo con mi vida mami, esto también es por mi familia", escribió Alcendra junto a un video en el que quedó registrado el instante en el que se dieron ese último abrazo antes de partir del hotel rumbo hacia las instalaciones del Canal RCN.

Por ahora, seguidores de la nueva habitante de la casa esperan ansiosos por ser testigos de cómo será su entrada triunfal, y no solo eso, sino también de cómo, muy seguramente, pondrá a temblar la competencia con su presencia.