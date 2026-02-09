Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karola vivió desgarrador momento con Emiro Navarro antes de su ingreso a La casa de los famosos Colombia

Karol Alcendra, nueva habitante de La casa de los famosos Colombia, mostró el instante en el que se despidió de sus seres queridos.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Emiro Navarro en La casa de los famosos Colombia.
Así fue la emotiva despedida de Emiro Navarro y Karola. Foto | Canal RCN.

A pocas horas de su ingreso a La casa de los famosos Colombia 2026, Karol Alcendra, compartió el emotivo momento en el que se despidió de Emiro Navarro, su mejor amigo, antes de dar este importante paso al ingresar a la casa más famosa del país.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la despedida de Karol Alcendra y Emiro Navarro antes de su entrada a La casa de los famosos Colombia?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida creadora de contenido ha construido una comunidad de millones de seguidores, reapareció nuevamente minutos antes de que le quitaran su celular para mostrar cómo fue la conmovedora despedida con el exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

"Yo quería hacer un video aesthetik con Emiro hablando, tú me entiendes...", dijo la joven por medio de una historia en la que, segundos después aparece Emiro y se acerca a ella para abrazarla con mucha fuerza.

Artículos relacionados

"Te voy a extrañar nena", le dice el creador de contenido mientras permanece a su lado apretándola fuerte y demostrándole todo su cariño. Karol, por su parte, también le expresa todo su cariño y le dice que lo ama, y que, por supuesto, también lo va a extrañar.

Emiro Navarro en La casa de los famosos Colombia.
Emiro y Karola protagonizaron emotiva despedida antes de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo Karol Alcendra antes de su ingreso a La casa de los famosos Colombia?

En medio del emotivo momento, Emiro, quien recientemente fue confirmado para la nueva temporada de MasterChef Celebrity, no dudó en manifestarle su amiga no solo su apoyo, sino también asegurar que ella su ganadora.

Emiro Navarro en La casa de los famosos Colombia.
Karola mostró su emotiva despedida antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Además de compartir detalles de cómo se despidió de su mejor amigo, la creadora de contenido también mostró cómo fue el momento en el que tuvo que decirle adiós a su mamá.

"Te amo con mi vida mami, esto también es por mi familia", escribió Alcendra junto a un video en el que quedó registrado el instante en el que se dieron ese último abrazo antes de partir del hotel rumbo hacia las instalaciones del Canal RCN.

Por ahora, seguidores de la nueva habitante de la casa esperan ansiosos por ser testigos de cómo será su entrada triunfal, y no solo eso, sino también de cómo, muy seguramente, pondrá a temblar la competencia con su presencia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Jhonny Rivera confirmó que viajarán a Europa, Dubái, Estambul y Kenia. Jhonny Rivera

Jhonny Rivera y Jenny López revelan detalles de su luna de miel soñada

Jhonny Rivera y Jenny López sorprendieron al revelar que su luna de miel incluirá Europa, Dubái, Estambul y un safari en Kenia.

Beba y Maiker Smith en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Beba sufrió desmayo tras incidente con Maiker en La casa de los famosos Colombia, ¿qué le pasó?

Valerie de la Cruz rompió en llanto tras revelar detalles de lo que le ocurrió en medio de un momento que no pasó desapercibido en redes.

Emiro Navarro habla de su primera funa. Emiro Navarro

Emiro Navarro confesó que su primera funa en redes sociales fue por Juanda Caribe: esto contó

Emiro Navarro recordó su primera funa en redes sociales por participar en un programa en vivo de Juanda Caribe.

Lo más superlike

Reconocida influencer revela que perdió su tercer embarazo Talento internacional

Reconocida influencer revela la dura pérdida de su tercer embarazo

Una reconocida influencer compartió en redes la pérdida de su tercer embarazo y habló del difícil proceso emocional que atraviesa.

Nicolás Arrieta se le posiciona a Marilyn Patiño. Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta y Marilyn Patiño protagonizaron tenso momento en el posicionamiento: ¿qué se dijeron?

Andrés Cepeda y AnnaSofia sorprenden con su nuevo bolero Andrés Cepeda

Andrés Cepeda y AnnaSofia sorprenden al unir sus voces en su nuevo bolero "Estamos a paz"

Pepe Aguilar lanza directas advertencias a youtuber que habló sobre Ángela Aguilar Pepe Aguilar

Pepe Aguilar lanza directas advertencias a youtuber que habló sobre Ángela Aguilar

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano Salud

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano